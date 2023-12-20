Sự việc xảy ra vào ngày 10/12 tại nhà bé gái. Cảnh sát cho biết các cậu bé đã đến nhà bé gái khi bé gái ở một mình. Thậm chí, còn đe dọa tính mạng bé gái nếu kể cho ai nghe về vụ việc.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), cảnh sát hôm thứ Ba cho biết một bé gái 10 tuổi đã bị hai cậu bé cưỡng hiếp bằng dao ở quận Kalburgi, đồng thời cho biết thêm rằng các cậu bé 16 và 14 tuổi đang học lớp 10 và 9 tại một trường học địa phương.

Theo cảnh sát, các cậu bé và bé gái là hàng xóm và vụ việc được đưa ra ánh sáng khi bé gái kể lại sự việc của mình với bố mẹ. Cha mẹ cô gái đều là công nhân xây dựng đến Mumbai để làm việc, đã quay lại địa phương sau khi nhận được thông tin và nộp đơn tố cáo với cảnh sát vào thứ Hai.

Ảnh minh họa: Internet

Phó thanh tra cảnh sát Kalagi Vishwanath nói với HT: “Chúng tôi đã đăng ký vụ án theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ và đưa hai bị cáo ra trước ủy ban tư pháp vị thành niên quận”. Vị quan chức này cho biết bé gái và các cậu bé đã được kiểm tra y tế và cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

Sự việc xảy ra vào ngày 10/12 tại nhà bé gái. Cảnh sát cho biết các cậu bé đã đến nhà bé gái gần nhà họ khi bé gái ở một mình. Thậm chí, còn đe dọa tính mạng bé gái nếu cô kể cho ai nghe về vụ việc.

Các sĩ quan cảnh sát cho biết họ đã tạm giữ điện thoại di động của hai bị cáo để điều tra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-10-tuoi-bi-hai-nam-sinh-16-va-14-tuoi-cuong-hiep-bang-dao-cong-khai-lam-mot-ieu-to-cao-thu-pham-638882.html