Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại, xác vứt dưới kênh nước: Thợ lặn chưa tìm thấy thi thể, thủ phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 20/12/2023 10:09

Cảnh sát cho biết thi thể của bé gái vẫn chưa được tìm thấy và các thợ lặn đã được triển khai trong kênh để tìm kiếm. 

Theo tờ Hindustan Times, một bé gái 9 tuổi sống trong một căn nhà thuê cùng gia đình ở Swaroop Nagar, phía bắc Delhi, Ấn Độ, đã bị chủ nhà 52 tuổi cưỡng hiếp và sát hại vào ngày 12/12, thi thể của bé gái được cho là vứt xuống kênh Munak, các sĩ quan cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng bị cáo đã bị bắt giữ. 

Cảnh sát cho biết thi thể của bé gái vẫn chưa được tìm thấy và các thợ lặn đã được triển khai trong kênh để tìm kiếm. 

Cung cấp thông tin chi tiết về vụ án, các quan chức liên quan đến vụ án cho biết bé gái sống với bố mẹ - đều là công nhân nhà máy - và hai em trai tại căn nhà thuê. Vào ngày 12/12, mẹ của bé gái cho các con ăn rồi đi làm vào khoảng 13h30 chiều, mang theo đứa con út - một cậu bé 2 tuổi - đi cùng.

Theo gia đình, đứa con thứ - một cậu bé 6 tuổi - đã ngủ quên sau bữa trưa và khi thức dậy vào khoảng 17 giờ chiều, cậu bé không tìm thấy chị gái mình đâu và bắt đầu khóc.

Bé gái 9 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại, xác vứt dưới kênh nước: Thợ lặn chưa tìm thấy thi thể, thủ phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khoảng 20h30 tối, cha mẹ của bé gái đã nộp đơn trình báo cảnh sát tại đồn cảnh sát Swaroop Nagar, sau đó Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) Mục 363 (bắt cóc) đã được đăng ký và cuộc điều tra đã được tiến hành.

Cảnh sát cho biết trong quá trình điều tra, đoạn phim CCTV đã được thu thập và phân tích, và trong một đoạn video, phát hiện bé gái bước vào ô tô cùng một người đàn ông.

“Người đàn ông này trở thành người cuối cùng nhìn thấy bé gái và cũng là nghi phạm của chúng tôi. Khi chúng tôi chiếu đoạn phim cho cha mẹ bé gái, họ xác định người này là chủ nhà của họ", phó ủy viên cảnh sát Ravi Kumar Singh cho biết.

Khi cảnh sát đến nhà chủ nhà, họ được thông báo rằng chủ nhà đã gặp tai nạn gần Bakoli ở Alipur và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân ở Rohini. Viên chức này nói: “Lúc đó người đàn ông đó chưa thích hợp để trả lời". 

Vào ngày 17/12, bị cáo đã có thể khai báo và trong quá trình thẩm vấn kéo dài, bị cáo tiết lộ rằng anh đã cưỡng hiếp và giết bé gái. 

“Bị cáo nói rằng anh đã đưa bé gái lên ô tô của mình vào ngày 12/12 và cưỡng hiếp ngay trong xe. Sau đó sợ hãi và quyết định giết bé gái. Sau khi giết bé gái, bị cáo nói rằng đã ném xác bé gái xuống kênh Munak”, viên chức này nói.

Sau lời khai ban đầu, Mục 364 (bắt cóc để phạm tội giết người), 302 (giết người), 201 (hủy bỏ bằng chứng) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ cùng với các điều khoản liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) đã được thêm vào báo cáo ban đầu.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết, chưa rõ bé gái bị giết như thế nào vì bị cáo thay đổi lời khai.   

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