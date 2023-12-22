Người phụ nữ 64 tuổi bị nam thanh niên cưỡng hiếp tại nhà riêng: Nạn nhân có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, thủ phạm bỏ trốn đã bị bắt giữ

Thế giới 22/12/2023 10:01

Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thừa nhận tội ác của mình trong vụ cưỡng hiếp. Cảnh sát cũng phát hiện vào năm 2017, bị cáo này cũng từng tấn công tình dục trẻ vị thành niên. 

Theo tờ Indian Express, cảnh sát Mumbai (Ấn Độ) hôm thứ Ba đã bắt giữ một người đàn ông 38 tuổi vì cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung một phụ nữ 64 tuổi tại nơi ở của cô vào rạng sáng thứ Ba.

Bị cáo đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ và tạm giam để điều tra hôm thứ Ba. Bị cáo cũng là người từng có tiền án tấn công tình dục. 

Một quan chức cho biết, người phụ nữ bán đồ gốm đã mở cửa hàng bên ngoài một sự kiện tâm linh đang được tổ chức ở vùng ngoại ô phía đông thành phố.

Bị cáo cũng tham dự sự kiện, sau đó hai người đã nói chuyện và bị cáo đã thuyết phục được người phụ nữ rằng anh sẽ đưa cô về nhà. Trên đường trở về nơi ở của cô, họ chọn đồ ăn cho bữa tối.

Người phụ nữ 64 tuổi bị nam thanh niên cưỡng hiếp tại nhà riêng: Nạn nhân có nhiều vết bầm tím trên cơ thể, thủ phạm bỏ trốn đã bị bắt giữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một sĩ quan cho biết khi cả hai đến nơi ở của người phụ nữ và ăn tối, bị cáo bắt đầu cưỡng bức người phụ nữ. Khi người phụ nữ cố gắng chống cự, bị cáo bắt đầu đánh cô và cưỡng bức cô nhiều lần. 

Cuối cùng, anh bỏ trốn và bỏ lại người phụ nữ. Lúc đó, người phụ nữ đang mất phương hướng và bất động. Khi người dân địa phương tìm thấy cô với nhiều vết bầm tím và vết thương, họ đã báo cho đồn cảnh sát địa phương. 

Người phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương và hiện đang hồi phục. Sau khi điều tra, cảnh sát đã tìm ra nghi phạm và nhanh chóng bắt giữ. 

Cảnh sát cho biết, trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thừa nhận tội ác của mình trong vụ cưỡng hiếp. Cảnh sát cũng phát hiện vào năm 2017, bị cáo này cũng từng tấn công tình dục trẻ vị thành niên. 

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Theo cảnh sát, một trong các bị cáo đã đến nhà bé gái và được cho là đã cưỡng bức cô. Thậm chí, bị cáo còn hành hung và dọa giết bé gái nếu cô tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. 

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