Cảnh sát cho biết người thân và người dân địa phương đã tìm thấy bé gái gần một cống nước, họ đưa bé gái về nhà và báo cảnh sát.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát hôm thứ Tư cho biết một bé gái 5 tuổi đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp tập thể và hành hung sau khi họ bắt cóc bé tại một ngôi làng ở quận Harda, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đồng thời cho biết thêm rằng một trong hai bị cáo đã bị bắt giữ.

“Vào Chủ nhật (17/12), bé gái đang chơi trên cánh đồng nông nghiệp ven đường ở một ngôi làng ở huyện Harda. Hai người đàn ông đi xe hai bánh đến xin nước từ bố bé. Khi cha của bé gái mang nước trở lại, hai người đàn ông đã bỏ đi và bé gái mất tích”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Sau đó, gia đình bé gái đã đệ đơn tố cáo bé gái bị hai người đàn ông bắt cóc. Sau đó một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm kiếm trẻ bé gái, sĩ quan cấp cao cho biết.

Ảnh minh họa: Internet

“Sáng thứ Hai, người thân và người dân địa phương của bé gái đã tìm thấy bé gần một cống nước cách làng một khoảng. Họ đưa bé gái về nhà và báo cảnh sát. Hai người đàn ông bắt cóc bé gái, cưỡng hiếp tập thể và bỏ bé gái gần cống nước", vị quan chức này cho biết.

Bé gái có nhiều vết thương trên cơ thể và sau lần điều trị ban đầu, bé gái đã được chuyển đến bệnh viện Hamidia ở Bhopal. Một nhóm bác sĩ đã phát hiện hơn 20 vết cắn và vết xước sâu trên cơ thể.

Dựa trên quan sát của các bác sĩ và đơn tố cáo của gia đình bé gái, cảnh sát đã lập hồ sơ Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) tố cáo hai bị cáo theo Mục 363 và 376D của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và các điều mục liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Hôm thứ Tư, một trong những bị cáo, được xác định là Nanakaran, 40 tuổi, đã bị bắt trong khi người đàn ông thứ hai đang bỏ trốn. Cảnh sát cho biết: “Trong quá trình thẩm vấn, Nanakaran đã thú nhận tội ác của mình. Chúng tôi đang cố gắng bắt giữ bị cáo còn lại".

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