Theo cảnh sát, một trong các bị cáo đã đến nhà bé gái và được cho là đã cưỡng bức cô. Thậm chí, bị cáo còn hành hung và dọa giết bé gái nếu cô tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), một bé gái khiếm thính được cho là bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp, trong đó có bạn và anh trai của cô từ năm 2018 đến năm 2023.

Vụ việc được phơi bày ra ánh sáng sau khi bé gái tâm sự với một giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu ở trường dành cho người khiếm thính.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, một trong các bị cáo đã đến nhà bé gái và được cho là đã cưỡng bức cô. Thậm chí, bị cáo còn hành hung và dọa giết bé gái nếu cô tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai.

Một bị cáo khác vẫn duy trì "quan hệ thể xác" với bé gái với lời hứa cưới cô. Anh trai 23 tuổi của bé gái cũng đã cưỡng hiếp cô, lợi dụng khi không ai trong gia đình có ở nhà.

Cơ quan điều tra cho biết giáo viên của một trường học dành cho người khiếm thính đã nộp đơn tố cáo theo các điều mục liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

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