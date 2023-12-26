Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp khi chơi trước nhà, chịu đựng đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ nằm liệt giường không thể báo cảnh sát

Thế giới 26/12/2023 08:49

Bé gái trong vụ việc này bị cưỡng hiếp vào ngày 17/12 nhưng bé gái phải chịu đựng những tổn thương, đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ bị liệt, nằm liệt giường và không thể báo cảnh sát.

Theo tờ Times of India, một bé gái 8 tuổi đã bị một người hàng xóm ở khu vực Chitrakoot, quận Satna của Madhya Pradesh (Ấn Độ) cưỡng hiếp. Đây là vụ hiếp dâm trẻ em thứ 5 được báo cáo tại bang này trong vòng 10 ngày, bao gồm cả vụ hiếp dâm tập thể hai trẻ vị thành niên. 

Bé gái trong vụ việc này bị cưỡng hiếp vào ngày 17/12 nhưng bé gái phải chịu đựng những tổn thương, đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ bị liệt, nằm liệt giường và không thể báo cảnh sát.

Chỉ đến khi người cha đi làm xa ở thành phố trở về nhà vào ngày 22/12, anh mới đưa con gái đến cảnh sát. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và truy tìm bị cáo Shivam Patel, 19 tuổi, vào thứ Bảy. Một quan chức cảnh sát cho biết: “Bị cáo là hàng xóm của nạn nhân".   

Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp khi chơi trước nhà, chịu đựng đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ nằm liệt giường không thể báo cảnh sát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, bé gái đang chơi bên ngoài nhà vào ngày 17/12 thì bị cáo lấy cớ nào đó dụ bé gái đến nhà riêng và cưỡng hiếp. 

Bé gái trở về nhà trong nước mắt và kể lại với mẹ nhưng cô không thể ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Sau khi cha của bé gái nộp đơn tố cáo, cảnh sát đã bắt giữ và khởi kiện bị cáo theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO). Cảnh sát cho biết bị cáo đến từ quận Banda của Uttar Pradesh và mới chuyển đến địa phương Chitrakoot gần đây.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao Ấn Độ đối với các vụ án liên quan đến tấn công tình dục). 

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Đội điều tra cho biết thi thể bé gái được tìm thấy mắc kẹt vào lưới ở cuối con kênh, nghi ngờ bị chết đuối nhưng nguyên nhân cuối cùng của cái chết sẽ được thông báo chính thức sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi. 

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