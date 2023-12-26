Nữ y tá tố cáo rằng nam bác sĩ đã gọi cô đến phòng của anh vào khoảng trưa ngày 12/12 và cưỡng hiếp cô, đồng thời đe dọa sẽ giết nếu cô tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Theo tờ Times of India, một bác sĩ kiêm chủ sở hữu một viện dưỡng lão tư nhân ở New Town (West Bengal, Ấn Độ) đã bị bắt giữ hôm Chủ nhật (24/12) vì cáo buộc cưỡng hiếp một y tá 18 tuổi và giam giữ nữ y tá trong phòng của anh trong nhiều ngày.

Vụ bắt giữ xảy ra sau khi y tá nộp đơn lên đồn cảnh sát New Town vào ngày 23/12 khi cô khai rằng mình đã trốn thoát vài ngày trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nữ y tá cho biết cô đã làm việc tại viện dưỡng lão trong hai tháng qua. Nữ y tá tố cáo rằng bị cáo, Nazrul Islam Dhali, đã gọi cô đến phòng của anh vào khoảng trưa ngày 12/12 và cưỡng hiếp cô. Trong đơn tố cáo, cô cũng tố cáo rằng bị cáo đã cưỡng hiếp cô và đe dọa sẽ giết nếu cô tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai.

Y tá khai rằng cô đã trốn thoát vào ngày 17/12, 5 ngày sau khi vụ việc xảy ra và trở về nhà. Sự việc sau đó nữ y tá thông báo cho người nhà.

Ngày 23/12, nữ y tá lấy hết can đảm làm đơn tố cáo bị cáo. Một sĩ quan cảnh sát cho biết: "Y tá tố cáo rằng cô đã bị bác sĩ chủ viện dưỡng lão cưỡng hiếp. Sau đơn tố cáo của nữ y tá, chúng tôi đã bắt giữ bị cáo vào hôm Chủ nhật, đồng thời nữ y tá cũng được kiểm tra y tế về tình trạng sức khỏe".

Bé gái 8 tuổi bị cưỡng hiếp khi chơi trước nhà, chịu đựng đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ nằm liệt giường không thể báo cảnh sát Bé gái trong vụ việc này bị cưỡng hiếp vào ngày 17/12 nhưng bé gái phải chịu đựng những tổn thương, đau đớn trong bốn bức tường vì mẹ bị liệt, nằm liệt giường và không thể báo cảnh sát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-y-ta-18-tuoi-bi-nam-bac-si-cuong-hiep-trong-phong-rieng-cua-vien-duong-lao-vao-gio-an-trua-640256.html