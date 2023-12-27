Thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đang đi làm ruộng, thủ phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 27/12/2023 08:52

Trong đơn tố cáo, cô gái cho biết bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp lần đầu vào ngày 22/11/2022 khi đang làm ruộng và sau đó là lần thứ hai vào ngày 8/12/2023.

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), “Cô gái đã nộp đơn tố cáo tại đồn cảnh sát Raini vào tối thứ Bảy, khai rằng mình bị 3 người cảnh sát cưỡng hiếp vào ngày 22/11/2022 và một lần nữa vào ngày 8/12/2023. Chúng tôi đã giao 3 cảnh sát này đến tuyến cảnh sát để tiến hành điều tra thêm”, giám đốc cảnh sát Alwar (SP) Anand Sharma cho biết.

Anand Sharma cho biết vụ án đã được đệ trình theo Mục 376-D (cưỡng hiếp tập thể), Mục 384 (đe dọa) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), cũng như các điều mục liên quan khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO) vì "nạn nhân còn là trẻ vị thành niên vào năm ngoái trong thời điểm diễn ra vụ hiếp dâm đầu tiên".

Trong Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), cô gái cho biết cô bị ba người cảnh sát cưỡng hiếp hai lần riêng biệt trong một năm qua, lần đầu vào ngày 22/11/2022, khi cô đang làm việc trên đồng và sau đó là vào ngày 8/12/2023. “Sau vụ việc, 3 cảnh sát cũng đã đe dọa cô gái rằng sẽ lôi kéo anh trai cô ấy vào một vụ án giả nếu cô ấy trình báo vụ việc, Anand Sharma cho biết, trích dẫn FIR.

Thiếu nữ 18 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể khi đang đi làm ruộng, thủ phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anand Sharma cho biết, tuy nhiên, 3 bị cáo đã bị đưa đến các đồn cảnh sát khác nhau. Trong khi hai người trong số họ lần lượt được đưa vào đồn cảnh sát Raini và Malakheda, thì một người khác được đưa đến Rajgarh Circle.

Theo Anand Sharma: “Cô gái nói rằng cô ấy rất sợ phải đứng ra tố cáo chính thức trong năm vừa qua. Nhưng khi họ lại cưỡng hiếp cô ấy vào ngày 8 tháng 12 năm nay, cô ấy đã quyết định tố cáo". 

Anand Sharma cho biết: “Vì có một số lỗ hổng trong lời kể của nạn nhân liên quan đến việc cô ấy báo cáo muộn về vụ án và thiếu sự rõ ràng về cách ba cảnh sát từ ba đồn cảnh sát khác nhau đến với nhau trong vụ việc nên chúng tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ vụ bắt giữ nào. Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.”

Cảnh sát cho biết người cô gái đã được đưa đi đi kiểm tra y tế và họ đang chờ báo cáo để biết hành động nào sẽ được thực hiện đối với các bị cáo.

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