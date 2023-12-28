Cô gái 17 tuổi bị 3 người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp: Nạn nhân ra ngoài mua thuốc thì bị thủ phạm ép uống rượu rồi đưa vào khách sạn

Thế giới 28/12/2023 10:05

Theo cảnh sát, nạn nhân đang ra ngoài mua thuốc thì bị nhóm thủ phạm bắt cóc đưa lên xe ô tô và ép uống rượu, sau đó nhóm thủ phạm đưa cô đến một khách sạn rồi cưỡng hiếp.

Theo tờ The New Indian Express, ba người đàn ông bị cáo buộc đã bắt cóc một cô gái 17 tuổi bằng súng và cưỡng hiếp cô trong một khách sạn ở quận Alwar của Rajasthan (Ấn Độ), cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (26/12). 

Theo cảnh sát, nạn nhân đang ra ngoài mua thuốc thì bị các bị cáo bắt cóc vào trong ô tô và ép uống rượu. Cảnh sát cho biết nhóm bị cáo đưa cô đến một khách sạn rồi cưỡng hiếp.

Cô gái 17 tuổi bị 3 người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp: Nạn nhân ra ngoài mua thuốc thì bị thủ phạm ép uống rượu rồi đưa vào khách sạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết thêm rằng vụ án đã được lập hồ sơ và các cuộc khám xét đang được tiến hành để bắt giữ nhóm bị cáo. Mẹ của nạn nhân đã trình báo cảnh sát rằng nạn nhân bị bắt cóc vào đêm 23/12.

Mahavir Prasad, phụ trách đồn cảnh sát Kherli, cho biết nhóm bị cáo đã đưa cô lên một chiếc ô tô và cưỡng hiếp cô. Mahavir Prasadcho biết Manoj Saini, Kedar Saini và Narendra là ba bị cáo trong vụ việc này, theo Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR). 

Cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân đã được kiểm tra y tế và vụ việc đang được tiến hành điều tra thêm. 

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