Cảnh sát cho biết nạn nhân 17 tuổi bị cưỡng hiếp lần đầu tiên bởi một người quen tại nhà riêng với sự chứng kiến của bố mẹ.

Theo tờ Times of India, một cô gái 17 tuổi, đã bị cưỡng hiếp ít nhất hai lần trong vòng 20 ngày sau khi cha cô quyết định đẩy cô cho người khác tấn công tình dục để lấy tiền. Cô cũng bị một trong 7 bị cáo quay phim khỏa thân.

Nguồn tin cảnh sát cho biết nạn nhân bị cưỡng hiếp lần đầu tiên bởi một người quen tên Badal Sukhdeve vào tháng 11, người thường xuyên chi trả tiền cho việc nghiện rượu của cha cô. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị cưỡng hiếp tại nhà với sự chứng kiến của bố mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cho biết cảnh sát đã có hành động sau vụ việc: “Chúng tôi đã giải cứu nạn nhân và sau đó lập hồ sơ vụ án tại đồn cảnh sát Sakoli vào ngày 15/12. Nạn nhân đã được đưa đến nhà chú của mình, nơi cô ấy cảm thấy an toàn”. Nguồn tin cho hay, vì trường cách trường 15km nên nạn nhân sẽ ở nhà chú cũng gần trường.

“Cha của nạn nhân nằm trong số 6 người bị bắt ngay sau khi Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) được nộp. Mẹ nạn nhân cũng bị bắt vào ngày hôm sau và người hòa giải, Vaishali Lanje, bị bắt vào ngày 17/12”, thanh tra cấp cao Rajkumar Thorat của Sakoli cho biết. Ngoài tội hiếp dâm, các bị cáo còn bị buộc tội buôn bán trẻ vị thành niên để bóc lột tình dục.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao Ấn Độ về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).

Bé gái 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp, sức khỏe kém nhưng không dám tố cáo vì lời đe dọa Người cha dượng đã cố gắng đánh lừa cảnh sát bằng một câu chuyện giả nhưng đã thừa nhận tội ác sau cuộc thẩm vấn gắt gao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-lop-12-bi-cuong-hiep-nhieu-lan-tai-nha-rieng-truoc-su-chung-kien-cua-bo-me-640821.html