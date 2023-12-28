Cô gái 26 tuổi bị 2 người bắt cóc, kéo vào rừng cưỡng hiếp tập thể: Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, thủ phạm đã bỏ trốn

Thế giới 28/12/2023 16:37

Theo cảnh sát, người phụ nữ sống cùng gia đình trong cùng khu vực và là người thu gom rác. 

Theo tờ Hindustan Times (Ấn Độ), ảnh sát cho biết một phụ nữ 26 tuổi đã bị hai người đàn ông không rõ danh tính cưỡng hiếp tập thể ở Jhalawar, bang Rajasthan vào tối thứ Tư (27/12) tại khu vực Kapasiyapuya.

Thanh tra địa phương Mahila Thana, Babulal Meena cho biết: “Bị cáo vẫn đang bỏ trốn. Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành. Một đội đặc biệt đã được thành lập để điều tra thêm". 

Theo cảnh sát, người phụ nữ, người gốc Madhya Pradesh, sống cùng gia đình trong cùng khu vực và là người thu gom rác. 

Cô gái 26 tuổi bị 2 người bắt cóc, kéo vào rừng cưỡng hiếp tập thể: Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, thủ phạm đã bỏ trốn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Khi cô ấy ra ngoài vào khoảng 22h tối qua, hai người đàn ông đã bắt cóc và kéo vào rừng rồi cưỡng hiếp. Sau đó, cô ấy được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên cạnh con đường chính nơi người dân địa phương đưa cô ấy đến bệnh viện”, thanh tra cho biết.

Vụ án đã được đệ trình tố cáo hai người đàn ông không rõ danh tính theo Mục 376 D (hiếp dâm tập thể) và Mục 366 (bắt cóc) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) dựa trên đơn khiếu nại của người phụ nữ.

“Việc kiểm tra y tế của nạn nhân đã được tiến hành. Chúng tôi sẽ sớm bắt giữ cả hai thủ phạm. Cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành”, sĩ quan Meena cho biết thêm. 

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