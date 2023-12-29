Một quan chức cảnh sát cho biết nạn nhân đi làm một mình hôm 27/12 vì chồng bị ốm. Hai nghi phạm đã đưa nạn nhân đến khu rừng, cưỡng hiếp rồi bỏ mặc nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh bên lề đường gần đó.

Theo tờ Times of India, một phụ nữ thu gom rác, 26 tuổi, đến từ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã bị bắt cóc và cưỡng hiếp tập thể bởi hai người không rõ danh tính trong khu rừng thuộc khu vực Ralayta hôm thứ Tư (27/12). Cô bị bỏ rơi trong tình trạng bất tỉnh và một người qua đường đã đưa cô đến bệnh viện và báo cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai nghi phạm, đều là trẻ vị thành niên đang học lớp 9 và lớp 10, khoảng 16 tuổi, để thẩm vấn. Trước đó, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án bắt cóc và hiếp dâm tập thể theo mục 366 và mục 37 đối với bị cáo chưa rõ danh tính tại đồn cảnh sát Jhalawar Mahila và tiến hành kiểm tra y tế đối với nạn nhân bị hiếp dâm.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đang sống trong một túp lều tạm bợ cùng chồng và các con ở thành phố Jhalawar và làm nghề nhặt rác, đã bị hai người đi xe đạp bắt cóc khi cô đang đi làm ở khu vực đồn cảnh sát Sadar vào trưa thứ Tư, Mukul Sharma, sĩ quan Jhalawar, cho biết hôm thứ Năm (28/12).

Mukul Sharma cho biết: "Nạn nhân đã đi làm một mình vào thứ Tư vì chồng cô ấy bị ốm. Hai nghi phạm đã đưa nạn nhân đến khu rừng Ralayata, nơi họ bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân và bỏ mặc cô trong tình trạng bất tỉnh bên lề đường gần đó. Một người qua đường đã phát hiện nạn nhân và đưa cô đến bệnh viện vào khoảng 15h40 chiều và báo cảnh sát. Nạn nhân tỉnh lại sau khoảng một giờ, sau đó cảnh sát dựa trên lời khai của nạn nhân đã lập hồ sơ vụ bắt cóc và hiếp dâm".

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao Ấn Độ về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).

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