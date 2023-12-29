Tòa án cho biết thủ phạm là một người đàn ông thất nghiệp, đã cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi vào lúc 4 giờ sáng ngày 6/2/2022.

Theo tờ The Star của Malaysia, tòa án tại Klang thuộc bang Selangor, hôm thứ Năm (28/12) đã kết án một người đàn ông thất nghiệp 15 năm tù và ba roi sau khi tuyên anh phạm tội cưỡng hiếp con gái của bạn mình vào năm 2022.

Thẩm phán Syafeera Mohd Said đã tuyên án đối với Mohamad Zainol Hafiz Mohamad Azmi, 26 tuổi, sau khi nhận thấy rằng bên bào chữa đã không đưa ra được nghi ngờ hợp lý vào cuối phiên bào chữa.

Mohamad Zainol Hafiz Mohamad Azmi (bên phải) bị kết tội cưỡng hiếp con gái 12 tuổi của bạn và bị kết án 15 năm tù cùng ba roi - Ảnh: Bernamapic/The Star

Thẩm phán ra lệnh cho Mohamad Zainol Hafiz phải chấp hành án tù từ thứ Năm và phải trải qua quá trình tư vấn trong suốt thời gian ngồi tù, cũng như bị quản chế hai năm sau khi mãn hạn tù.

Mohamad Zainol Hafiz bị buộc tội cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi tại một ngôi nhà ở Sawah Sempadan, Tanjong Karang, vào lúc 4 giờ sáng ngày 6/2/2022.

Mohamad Zainol Hafiz Mohamad Azmi bị cáo buộc theo Mục 376 (1) của Bộ luật Hình sự Malaysia, quy định mức án tối đa là 20 năm tù giam và đánh đòn khi bị kết án.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bán khỏa thân nằm gần quốc lộ 9, cảnh sát nghi ngờ bị cưỡng hiếp rồi sát hại Cảnh sát địa phương cho biết đã thu hồi được 2 con dao gần thi thể người phụ nữ và nhận thấy cô bị rạch cổ họng, nghi ngờ đã bị cưỡng hiếp trước khi bị giết.

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