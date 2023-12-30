'Sau khi vụ việc xảy ra, cô gái đã uống thuốc độc và khi sức khỏe xấu đi, người nhà đã đưa cô vào bệnh viện', một quan chức địa phương cho biết.

Theo NDTV, cảnh sát cho biết một cô gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ở Ajmer (bang Rajasthan, Ấn Độ) hôm thứ Tư (27/12). Cảnh sát cho biết, sau khi bị thủ phạm đe dọa, cô gái đã uống một loại chất độc.

Cha của cô gái đã đệ đơn kiện hai bị cáo vào hôm thứ Năm (28/12), cả hai bị cáo được cho là đã đưa cô gái đến nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp, một quan chức địa phương cho biết.

"Sau khi vụ việc xảy ra, cô gái đã uống thuốc độc và khi sức khỏe xấu đi, người nhà đã đưa cô vào bệnh viện. Sau đó, khi sức khỏe ổn định, cô gái đã được xuất viện", vị quan chức này cho biết.

Phó Giám đốc Cảnh sát (Ajmer Rural) Manish Badgujar, người đang điều tra vụ án, cho biết cuộc kiểm tra y tế của cô gái đã được tiến hành và sự việc đang được điều tra thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, NDTV vừa đưa tin một trường hợp trẻ vị thành niên khách bị 4 người cưỡng hiếp tập thể. Theo NDTV, cảnh sát Aligarh (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) cho biết một nữ sinh lớp 10 bị 4 người đàn ông cưỡng hiếp trong một khách sạn ở đây. Cảnh sát đã bắt giữ hai người, trong đó có chủ khách sạn và người thân của ông, đồng thời cũng ra lệnh đã niêm phong khách sạn.

Giám đốc cảnh sát thành phố Shekhar Pathak hôm thứ Sáu (29/12) cho biết: "Nữ sinh 15 tuổi đã mất tích khỏi nhà vào thứ Tư. Sau đó cô được người nhà tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong phòng của một khách sạn gần đó".

Các thành viên trong gia đình nữ sinh cho rằng cô đã bị một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ và đưa cô đến phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp tập thể.

Dựa trên đơn trình báo, cảnh sát đã nộp đơn Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) vào hôm thứ Năm (28/12) để điều tra Ved Prakash Sharma, chủ khách sạn, người họ hàng của ông là Neeraj Sharma và hai người đàn ông chưa rõ danh tính theo các điều mục liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

Viên chức này cho biết: “Những nỗ lực đang được thực hiện để xác định và bắt giữ hai nghi phạm khác trong vụ án”.

Nữ sinh lớp 10 bị 4 người cưỡng hiếp tập thể tại khách sạn, được người nhà tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh Các thành viên trong gia đình nữ sinh cho rằng cô đã bị một người đàn ông không rõ danh tính dụ dỗ và đưa đến phòng khách sạn rồi cưỡng hiếp tập thể.

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