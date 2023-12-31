Cảnh sát cho biết thủ phạm đã đưa bé gái về nhà người em họ và thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sát hại bé gái, bị cáo nhét thi thể bé gái vào giường hộp rồi bỏ trốn.

Theo tờ Hindustan Times, cảnh sát hôm thứ Sáu (29/12) cho biết một người đàn ông bị cáo buộc đã hiếp dâm và bóp cổ đến chết một bé gái 4 tuổi ở đường Daba, Ludhiana (Ấn Độ) trước khi vứt xác vào chiếc giường hộp trong nhà. Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm (28/12) và cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé gái từ chiếc giường hộp vào tối thứ Năm. Theo báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đệ trình theo mục 302 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), bị cáo được xác định là Sonu, 25 tuổi, đến từ Uttar Pradesh.

Hôm thứ Sáu, người thân của nạn nhân cùng với người dân địa phương đã tổ chức biểu tình phản đối cảnh sát, yêu cầu bắt giữ bị cáo. Những người biểu tình đã bao vây đường Giaspura-Lohara vào buổi tối và hô khẩu hiệu chống lại cảnh sát. Họ cáo buộc rằng cảnh sát đã không giao thi thể bé gái cho gia đình. Cảnh sát đã cố gắng xoa dịu những người biểu tình, nhưng họ từ chối chấm dứt cuộc biểu tình cho đến khi bắt giữ được bị cáo. Ảnh minh họa: Internet Nạn nhân đến Ludhiana cùng với dì từ Muzaffargarh ở Bihar vài ngày trước để gặp ông bà ngoại. Bị cáo, đến từ Fatehpur ở Uttar Pradesh, đến Ludhiana để gặp anh họ Ashok Kumar ở khu vực lân cận. Bị cáo là người đã mất cả cha lẫn mẹ, trước đây ở với anh họ Ashok được vài tháng và làm lao động ở đây nhưng đã rời thành phố và quay lại Fatehpur.

Phó ủy viên cảnh sát (DCP) Jaskiranjit Singh Teja cho biết sáng thứ Năm, ông ngoại của nạn nhân, người làm chủ một quán trà gần nhà, đã có mặt tại quán. Ông cũng đã đưa bé gái đi cùng đến quầy hàng. Lúc đó, bị cáo đến dụ dỗ bé gái bằng sô-cô-la rồi dẫn cô đi cùng. Bị cáo đã đưa bé gái về nhà người em họ và thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi sát hại bé gái, bị cáo nhét thi thể bé gái vào giường hộp. “Người thân của nạn nhân đã báo cảnh sát khi họ không tìm thấy dấu vết của bé gái và nộp đơn trình báo mất tích. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra và quét các camera quan sát được lắp đặt trong khu vực, bị cáo bị bắt quả tang đang đưa bé gái đi cùng. Bị cáo đã trốn khỏi khu vực sau khi gây án. Cảnh sát khám xét ngôi nhà nơi bị cáo ở và tìm thấy thi thể bé gái trên chiếc giường hộp", Jaskiranjit Singh Teja nói và cho biết thêm rằng họ nghi ngờ bé gái đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại. Sau khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cho biết nạn nhân bị xâm hại tình dục trước khi bị sát hại. Vị quan chức này cho biết thêm, bị cáo cũng bị camera quan sát ghi lại cảnh đang trốn khỏi nhà sau khi khóa cửa. Nhiều đội cảnh sát khác nhau đã được thành lập để truy tìm bị cáo.

Cô gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ở nơi vắng vẻ: Uống thuốc độc định tự tử, sức khỏe dần xấu đi 'Sau khi vụ việc xảy ra, cô gái đã uống thuốc độc và khi sức khỏe xấu đi, người nhà đã đưa cô vào bệnh viện', một quan chức địa phương cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-4-tuoi-bi-cuong-hiep-bop-co-en-chet-thu-pham-la-nguoi-khong-ai-ngo-toi-nhet-thi-the-vao-giuong-ngu-trong-phong-641353.html