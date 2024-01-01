Cảnh sát cho biết cô gái bị một nam thanh niên dụ dỗ rồi cưỡng hiếp, sau đó một số bạn bè của nam thanh niên này cũng được cho là đã nói ngọt ngào với cô gái và cũng cưỡng hiếp cô.

Theo tờ The Hindu, một cô gái 17 tuổi được cho là đã bị nhiều người cưỡng hiếp trong một khoảng thời gian thuộc Visakhapatnam IV (bang Andhra Pradesh, Ấn Độ).

Theo cảnh sát, cô gái là người gốc Odisha. Gia đình cô đến Visakhapatnam khoảng 10 tháng trước, cha cô làm bảo vệ trong một căn hộ còn cô gái làm người giúp việc.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng khi cha mẹ cô gái gửi đơn trình báo rằng con gái họ đã mất tích vào ngày 18/12. Vào ngày 25/12, cảnh sát truy tìm thấy tung tích cô gái ở Odisha cùng với một thanh niên.

Sau đó, cảnh sát phát hiện cô bị một thanh niên nhân danh tình yêu dụ dỗ, sau đó cưỡng hiếp cô. Sau đó, một số bạn bè của nam thanh niên này cũng được cho là đã nói ngọt ngào với cô gái và sau đó cũng cưỡng hiếp cô. Điều này đã xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chuyện với The Hindu, Phó ủy viên cảnh sát Khu I, K. Srinivasa Rao, cho biết cảnh sát tạm cho cô gái một thời gian để thoát khỏi cú sốc tâm lý. Cô gái tố cáo rằng có khoảng 10 người đã cưỡng hiếp cô ở nhiều nơi khác nhau.

“Một đội cảnh sát đặc biệt đã được thành lập để điều tra và bắt giữ những người liên quan trong thời gian sớm nhất. Vụ việc cũng đang được xử lý trên cơ sở ưu tiên và sẽ được đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất cuộc điều tra trong 4 tháng”, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết sẽ đưa cô gái đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời đã lập hồ sơ vụ án hiếp dâm theo các điều mục liên quan của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

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