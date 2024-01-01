Cô gái 15 tuổi tự tử sau khi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp, lựa chọn cực đoan khi đang điều trị tại bệnh viện

Thế giới 01/01/2024 09:28

Theo các thành viên trong gia đình, cô gái đã có hành động cực đoan vào tối thứ Bảy và qua đời khi đang điều trị tại một bệnh viện tư nhân vào Chủ nhật (31/12). 

Theo tờ Hindustan Times, một cô gái Dalit 15 tuổi đã tự kết liễu đời mình tại một ngôi làng ở quận Rupnagar sau khi bị hai người đàn ông cưỡng hiếp hôm thứ Bảy (30/12). 

Theo các thành viên trong gia đình, cô gái đã có hành động cực đoan vào tối thứ Bảy và qua đời khi đang điều trị tại một bệnh viện tư nhân vào Chủ nhật (31/12). 

Bị cáo được xác định là Harsh Rana và Dinesh Gujjar. Cảnh sát Rupnagar Gulneet Khurana cho biết các bị cáo đang chạy trốn và các cuộc đột kích đang được tiến hành để bắt giữ họ.

Cô gái 15 tuổi tự tử sau khi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp, lựa chọn cực đoan khi đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), một bản sao mà Hindustan Times có, nói rằng cô gái, cùng với anh trai cô, đang trên đường trở về nhà sau khi đến thờ cúng tại gurdwara ở một ngôi làng gần đó thì bị cáo đã tấn công và bắt đầu đánh đập cô gái. Thấy vậy, anh trai cô vội vàng gọi người làng đến giúp đỡ.

Khi người trong làng và anh trai cô gái đến nơi, họ thấy cô gái đang khóc. Người anh trong đơn tố cáo cho rằng em gái mình đã bị hai bị cáo cưỡng hiếp.

Vụ việc đã được đăng ký theo Mục 323, 341, 363, 366, 376-D, 306 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC); Mục 6 của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO).

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Cảnh sát cho biết cô gái bị một nam thanh niên dụ dỗ rồi cưỡng hiếp, sau đó một số bạn bè của nam thanh niên này cũng được cho là đã nói ngọt ngào với cô gái và cũng cưỡng hiếp cô. 

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