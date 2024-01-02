Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại dã man: Thi thể được tìm thấy nằm trên vũng máu trong nhà bị cáo

Thế giới 02/01/2024 10:15

Thi thể bé gái được phát hiện tại nhà bị cáo trong tình trạng tay chân bị trói. Người đàn ông dụ cô gái vào nhà, cưỡng hiếp và bóp cổ cô. FIR đã được đăng ký và cuộc điều tra được chuyển giao cho chi nhánh tội phạm Aravalli.

Theo tờ Times of India, một người đàn ông 35 tuổi đã bị bắt vì cưỡng hiếp và sát hại dã man một bé gái 4 tuổi ở Dhansura Taluka, Aravalli, Ấn Độ. 

Đối tượng đã bị dân làng bắt giữ và giao cho cảnh sát vào tối thứ Bảy (30/12) sau khi vụ việc xảy ra.

Theo cảnh sát, thi thể bé gái được tìm thấy trong vũng máu tại nhà của bị cáo trong tình trạng tay chân bị trói.

Cảnh sát cho biết, bị cáo đã dùng vải nhét vào miệng bé gái trước khi cưỡng hiếp và bóp cổ bé gái, sau đó bị cáo giấu xác nạn nhân dưới gầm giường trong nhà.

Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại dã man: Thi thể được tìm thấy nằm trên vũng máu trong nhà bị cáo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết người đàn ông này đã dụ bé gái vào nhà mình vào tối thứ Bảy (30/12) rồi cưỡng hiếp, phó thanh tra đồn cảnh sát Dhansura, SJ Desai cho biết. 

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tối thứ Bảy khi cha mẹ bé gái trình báo rằng con gái họ mất tích. Dân làng ngay lập tức cùng tìm kiếm bé gái. 

Khi khám xét nhà bị cáo, người dân phát hiện thi thể bé gái được quấn trong chăn dưới gầm giường, tay chân bị trói còn miệng bị nhét vải. 

Desai cho biết thêm, trong vòng vài giờ dân làng đã bắt được bị cáo đang chạy trốn rồi giao cho cảnh sát ngay sau khi họ tìm thấy thi thể. 

Cảnh sát cho biết gia đình nạn nhân đã nộp Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) và vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.  

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