Cô gái bị 5 người cưỡng hiếp trong một con hẻm trước đêm giao thừa, cảnh sát tiết lộ thân thế không ngờ của nhóm nghi phạm

Thế giới 02/01/2024 09:18

Cảnh sát cho biết 5 thiếu niên trong đó có hai cậu bé 14 tuổi đã bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng hiếp một cô gái trong một con hẻm trước ngày giao thừa.

Theo The Sun, vụ tấn công tình dục xảy ra trong một con hẻm gần Memorial Gardens ở Newark, Nottinghamshire (Anh), vào khoảng 7h45 tối ngày 28/12/2023.

Cảnh sát đang tiếp tục thẩm vấn một cậu bé 16 tuổi bị bắt vào ngày 30/12/2023. Bốn cậu bé khác, lần lượt 14, 14, 15 và 16 tuổi, đã bị bắt vào ngày 1/1/2024 vì nghi ngờ là thủ phạm trong vụ cưỡng hiếp ngày 28/12. 

Thanh tra thám tử Stuart Barson, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết: "Các sĩ quan của chúng tôi đang tiếp tục hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân bằng mọi cách có thể sau vụ việc đau buồn này.

Cô gái bị 5 người cưỡng hiếp trong một con hẻm trước đêm giao thừa, cảnh sát tiết lộ thân thế không ngờ của nhóm nghi phạm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi cũng hiểu tác động của một vụ việc tấn công tình dục này có thể gây ra cho cộng đồng rộng lớn hơn nên nhiều đội cảnh sát đang nỗ lực để đảm bảo luôn có sự hỗ trợ cho bất kỳ ai cần.

Chúng tôi hy vọng người dân sống trong khu vực yên tâm trước ứng biến mạnh mẽ của chúng tôi  việc tăng cường các cuộc tuần tra cao mà chúng tôi đã thực hiện kể từ tối ngày 28/12. 

Thật may mắn, những sự cố như thế này cực kỳ hiếm và với tư cách là một lực lượng, chúng tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Các thành viên trong gia đình nạn nhân đã được thông báo về những diễn biến mới nhất và tôi rất vui vì hiện tại chúng tôi đã bắt giữ tổng cộng 5 nghi phạm. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang được điều tra".

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