Cô gái 17 tuổi bị 13 người cưỡng hiếp tập thể vào đúng ngày sinh nhật, kẻ đầu sỏ là người không ai ngờ tới

Thế giới 03/01/2024 09:04

Cảnh sát đã ghi lại lời khai của nạn nhân, tiết lộ rằng 13 người đã cưỡng hiếp cô vào những ngày khác nhau tại nhiều nhà nghỉ khác nhau.

Theo tờ India Today, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (2/1), một cô gái 17 tuổi đến từ Odisha, làm giúp việc nhà ở Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) đã bị 13 người cưỡng hiếp tập thể, trong đó 11 người đã bị bắt giữ.

Các bị cáo bị bắt đã được đưa đi tạm giữ tư pháp cho đến ngày 12/1 trong thời gian cảnh sát đang truy lùng 2 bị cáo còn lại.

“Một cô gái vị thành niên đã bị bạn trai và bạn của anh ta cưỡng hiếp tập thể, và khi cô cố gắng tự kết liễu đời mình ở bãi biển RK, cô đã bị các nhiếp ảnh gia tiếp cận và cưỡng hiếp trong nhiều ngày trước khi thả cô xuống Odisha. Ngay khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, sở cảnh sát đã bắt giữ 11 nghi phạm, 2 người khác đang bị truy lùng”, Cảnh sát Andhra Pradesh cho biết trong một tuyên bố.

Cô gái 17 tuổi bị 13 người cưỡng hiếp tập thể vào đúng ngày sinh nhật, kẻ đầu sỏ là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, cô gái đến Visakhapatnam cách đây 9 tháng từ Odisha. Cô mất tích vào ngày 17/12 và một ngày sau, cha cô đã nộp đơn trình báo người mất tích ở Visakhapatnam.

Vào ngày 23/12, cha của cô gái nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Odisha về nơi ở của cô. Đội cảnh sát cùng người cha đến và đưa bé gái về Visakhapatnam vào ngày 25/12.

Cảnh sát cho biết, cô gái đang trải qua cú sốc vì chấn thương tinh thần. Cảnh sát đã ghi lại lời khai của cô, tiết lộ rằng 13 người đã cưỡng hiếp cô vào những ngày khác nhau tại nhiều nhà nghỉ khác nhau.

Cảnh sát đã đăng ký Báo cáo thông tin đầu iên (FIR) theo các điều mục liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO). 

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Cảnh sát địa phương cho biết họ đã bắt giữ 3 trong số 5 nghi phạm bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 26 tuổi gần một trung tâm mua sắm trong thành phố.

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