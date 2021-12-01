Cách đây 400 năm, biến thể Omicron và dịch Covid-19 được nhà tiên tri lừng danh thế giới dự đoán?

Một số người phát hiện ra rằng dường như nhà tiên tri Nostradamus đã tiên đoán về Omicron cũng như đại dịch Covid-19 từ hơn 400 năm trước.

Mặc dù đã qua đời hơn 450 năm nhưng cuốn sách tiên tri của ông Nostradamus mang tên "Les Propheties" (Những lời tiên tri) được xuất bản vào năm 1555 vẫn được lưu truyền cho tới ngày nay vì có nhiều dự đoán chính xác về các sự kiện lịch sử. Bởi một số lời tiên tri về tương lai của ông đã trở thành sự thật, chẳng hạn như cái chết của Vua Pháp Henry II, Cách mạng Pháp, sự trỗi dậy của Hitler và sự kiện 11/9. Thậm chí, sự bùng phát của dịch Covid-19 vào cuối năm 2019 của ông cũng chính xác.

Đặc biệt mới đây sự xuất hiện của biến thể Omicron, một số người phát hiện ra rằng dường như nhà tiên tri Nostradamus đã tiên đoán về Omicron cũng như đại dịch Covid-19 từ hơn 400 năm trước.

Cụ thể, nhà chiêm tinh học người Úc Jessica Adams tiết lộ trên trang web cá nhân của mình rằng, khi bà đọc cuốn “Những lời tiên tri”, bà phát hiện ra Nostradamus đã đề cập đến các biến thể của virus SARS-CoV-2. Cụ thể, ông có nhắc đến 2 biến thể “Lambda” và “Kappa” vào năm 1555, thậm chí là những đợt bùng phát liên tiếp của loại biến thể dễ lây lan “Delta” và cả biến thể mới xuất hiện “Omicron”.

Bà Jessica chỉ ra, Nostradamus viết trong cuốn sách rằng "hai con cá sáng bóng sẽ gặp nhau ở Song Ngư". Bà Jessica tin đây là một manh mối liên quan đến chiêm tinh học. Cụ thể, cả Delta và Omicron đều là những ngôi sao trong cung Song Ngư.

Do đó, nhà chiêm tinh học người Úc tin rằng “đầy tớ của ma quỷ” đã nhìn thấy trước về sự xuất hiện của 2 loại biến thể nguy hiểm trên. Vì vậy, ông đã ghi lại nó theo một cách khó hiểu để ngăn các tôn giáo nghĩ đến lời tiên tri của ông để tránh bị trừng phạt.

Mặc dù lời giải thích của bà Jessica chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng cũng không thể phủ nhận được khả năng tiên tri của Nostradamus.

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