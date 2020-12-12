Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt

Thế giới 12/12/2020 18:39

Người đàn ông vô tình phát hiện kho báu đặc biệt sau khi dọn vào căn nhà mới. Anh cho biết đây là những thứ quý giá mà có tiền cũng chẳng thể mua được.

Anh Simon Marks (37 tuổi) sống tại nước Anh, là một cựu kỹ thuật viên hỗ trợ máy tính đã vô cùng hạnh phúc phát hiện kho báu trong căn nhà mới mua.

Sau khi dọn vào căn nhà, Simon cảm thấy rất kỳ lạ khi thường xuyên nghe thấy âm thanh lạ mỗi khi có xe cộ chạy qua. Để ý kỹ, Simon phát hiện âm thanh phát ra từ dưới lòng đất ở khu vực bên ngoài căn nhà. Tuy nhiên do bận rộn nên Simon cũng không có thời gian tìm hiểu. 

Một sáng nọ, Simon cán qua một vật cản bằng bánh xe sau khiến mặt đường ngoài sân rạn nứt. Hôm sau, anh phát hiện chỗ đoạn đường bị nứt có một cái hố rất lớn. Điều này khiến Simon vô cùng bực bội. Anh nghĩ chất lượng thi công kém thế này có thể khiến căn nhà sụp bất cứ lúc nào. 

Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 1
Mặt đường hiện ra một cái hố lớn - Ảnh: The Sun
Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 2
Simon quyết định đào sâu xuống dưới để tìm hiểu - Ảnh: The Sun

Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 3

Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 4
Người đàn ông vui sướng khi phát hiện căn hầm trú ẩn từ thời chiến tranh - Ảnh: The Sun

Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 5

Bực tức vì mặt đường của căn nhà vừa mua bị nứt toác, nam thanh niên bỗng vui sướng tột cùng khi đào được kho báu đặc biệt - Ảnh 6
Kho báu lịch sử có tiền cũng chẳng thể mua được - Ảnh: The Sun

Sau khi hỏi ý kiến bố, Simon quyết định đào sâu xuống dưới cái hố kia và bất ngờ phát hiện một cầu thang cũ đã gỉ sét dẫn xuống 1 căn hầm.

Simon lần theo chiếc thang thì phát hiện ra đó là một boong ke trú ẩn được xây dựng từ Thế chiến II. Căn hầm này là di tích lịch sử đáng giá còn sót lại cho đến ngày nay. 

Chưa dừng lại ở đó, Simon còn phát hiện một mảnh của tờ báo The Herald cũ nát và vài chai lọ đã cũ. Simon cảm thấy đây là kho báu mà có tiền cũng chẳng thể mua được. Anh muốn bảo tồn nó như một phần của lịch sử nước Anh.

Thấy tia sáng lóe lên trong căn hầm chứa khoai tây, cụ ông tò mò kiểm tra thì phát hiện kho báu khổng lồ quý giá

Thấy tia sáng lóe lên trong căn hầm chứa khoai tây, cụ ông tò mò kiểm tra thì phát hiện kho báu khổng lồ quý giá

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