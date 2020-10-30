Cụ thể, ông Hou năm nay 61 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng ở Thẩm Dương. Năm 2007, ông Hou gặp cô Liu (SN 1978) trong một chuyến du lịch và nảy sinh tình cảm với nhau. Ông Hou mê mệt người phụ nữ kém tuổi vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, bản thân cô Liu cũng chẳng thể cưỡng lại người đàn ông giàu có, tài giỏi.

Mới đây, một người đàn ông họ Hou ở thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc đã gửi đơn kiện vợ cũ lên tòa án vì khiến mình phải "nuôi con tu hú" suốt 5 năm trời. Người này quyết tâm đòi lại công bằng cho bản thân sau nhiều năm "đổ vỏ" khiến ai biết chuyện cũng phải lắc đầu ái ngại.

Khoảng 2 năm sau khi kết hôn, cô Liu tỏ thái độ chán chồng thấy rõ. Cô bắt đầu cáu kỉnh và hay cãi vã vô cớ với chồng. Cảm thấy không thể hàn gắn, cặp vợ chồng quyết định ly hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, thậm chí ông Hou vẫn thường xuyên tới thăm cô Liu.

Tuy nhiên lúc này ông Hou đã có vợ và 2 con gái. Do quá yêu tình trẻ, người đàn ông giàu có quyết định bỏ vợ. Năm 2011, cả hai kết hôn để hợp thức hóa mối quan hệ tội lỗi.

Đến năm 2014, cô Liu thông báo mang thai và khẳng định đứa con là của chồng cũ. Ông Hou vô cùng mừng rỡ khi nghe tin này. Dù không còn là vợ chồng, ông vẫn chu cấp đầy đủ cho cô Liu. Tính đến tháng 9/2015 khi con trai chào đời, ông Hou đã chi cho cô Liu ít nhất 200.000 nhân dân tệ (hơn 694 triệu đồng).

Lúc này, cô Liu ngỏ ý muốn chồng cũ mua nhà mới để con trai được sống thoải mái. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Liu lập tức chi 2,8 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,7 tỷ đồng) để tậu nhà. Do con trai còn nhỏ nên căn nhà đứng tên cô Liu.

Tuổi đã cao mới có con trai nối dõi nên ông Hou rất cưng chiều cậu bé. Mỗi năm, ông sẵn sàng chi 30 ngàn nhân dân tệ (khoảng 104 triệu đồng) chỉ để mua sữa bột nhập khẩu cho con trai. Học phí trường mẫu giáo của cậu bé cũng ngốn 70 ngàn dân tệ (khoảng 243 triệu đồng).

Bên cạnh đó, ông Hou còn hào phòng trả tiền viện phí cho bố mẹ của vợ cũ với ý nghĩ đó cũng là ông bà ngoại của con trai mình. Năm 2019, ông Hou nghỉ hưu và quyết định chi một phần thẻ lương cho vợ cũ để chăm sóc con trai, bên trong thẻ có khoản lương hưu hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng).

Ấy vậy mà cô Liu lại không thoải mái cho chồng cũ gặp gỡ con trai. Dù rất buồn nhưng ông Hou chẳng mảy may nghi ngờ. Đến tháng 9/2020, ông Hou nghe tin vợ cũ đang cặp kè với một gã trai trẻ họ Zhou. Gã này còn thoải mái dọn tới ở chung với cô Liu trong chính ngôi nhà mà ông Hou bỏ tiền ra mua.

Ông Hou nhanh chóng thuê thám tử điều tra gã nhân tình của vợ cũ. Zhou từng đi tù 12 năm và được thả ra từ năm 2012. Cô Liu và ông Hou ly hôn vào ngày 28/2/2013 nhưng đến ngày 1/3/2013, tức là chỉ sau đúng 1 ngày, cô Liu lập tức đăng ký kết hôn với tình trẻ.

Linh tính có điều gì đó chẳng lành, ông Hou tiến hành xét nghiệm ADN với con trai và sốc nặng khi biết cậu bé chẳng phải máu mủ của mình.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy công Hou và bé trai không có quan hệ huyết thống - Ảnh: Sina

Giấy khai sinh của bé trai ghi tên anh Zhou là bố ruột - Ảnh: Sina

Hóa ra sau khi ra tù, Zhou tìm gặp cô Liu, vốn là người bạn từ thuở nhỏ. Sau khi mang thai, cô Liu nói đứa trẻ là con của ông Hou. Cả gia đình họ cùng "hút máu" ông Hou. Người đàn ông tội nghiệp bỏ ra số tiền lớn để "nuôi con tu hú" mà chẳng hay biết gì. Quá phẫn uất, ông Hou quyết định kiện vợ cũ tội lừa đảo. Cô Liu cũng đã bị cảnh sát thành phố Thẩm Dương tạm giữ để điều tra.