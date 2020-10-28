Ngủ dậy thấy cháu ngoại biến mất, bà hốt hoảng kiểm tra khắp nhà thì bắt gặp cảnh tượng muốn 'tăng xông'

Hình ảnh bà trông cháu cực hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Đặc biệt những phụ huynh có con nhỏ đều tỏ ra hết sức đồng cảm.

Ai làm cha mẹ đều thấu hiểu sâu sắc câu nói "Đằng sau sự im lặng của con là bão tố". Chỉ cần không để ý một chút thôi là bọn trẻ có thể gây ra những "drama" động trời, đến lúc người lớn phát hiện ra thì cũng đành ngậm ngùi dọn dẹp hậu quả.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh bà trông cháu siêu hài hước khiến ai nấy được phen cười bể bụng. Theo chia sẻ, bố mẹ bé trai đi làm cả ngày nên phải nhờ bà ngoại trông con giúp. Bình thường người bà đã phải rất vất vả mới có thể quản được cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hôm đó, cậu bé nói muốn ăn bánh bao nên bà ngoại đi nhồi bột ngay tắp lự. Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị, bà ngoại quyết định nằm chợp mắt một chút trên sofa. Tuy nhiên sau khi thức dậy, người bà hốt hoảng vì không thấy cháu đâu.

Tìm mãi cũng không thấy cháu trong phòng ngủ hay nhà tắm, bà ngoại chạy vào bếp xem thử thì phát hiện cảnh tượng không tin nổi. Khắp người bé trai 4 tuổi đều là bột trắng xóa, khỏi nói cũng biết cậu bé đã nghịch ngợm trong lúc bà ngủ quên.

Cậu nhóc khiến bà muốn 'tăng xông' vì quá nghịch ngợm - Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, điều mà người bà không thể ngờ chính là lời giải thích của cậu nhóc: "Thấy bà ngủ rồi nên con mới làm bánh bao cho bà ăn đó". Không biết đây là suy nghĩ thật hay cậu bé chỉ "vụng chèo khéo chống" vì sợ bị bà trách phạt nhưng người bà lập tức phì cười, không thể giận cháu thêm nữa.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được đông đảo sự đồng cảm từ các phụ huynh khác: "Trời ơi y chang thằng nhóc nhà tôi, chỉ không để ý 5 phút thôi là có chuyện rồi"; "Haha ai làm cha mẹ rồi đều thấu hiểu cảm giác này"; "Nhìn mặt ngây thơ vô số tội kìa, thế này làm sao ghét nổi"; "Cậu nhóc cũng thông minh quá ha, biết bà giận nên phải chống chế liền"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-day-thay-chau-ngoai-bien-mat-ba-hot-hoang-kiem-tra-khap-nha-thi-bat-gap-canh-tuong-muon-tang-xong-384454.html