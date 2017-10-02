Bố mẹ bất cẩn, bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì bị đũa đâm sâu vào mắt

Thế giới 02/10/2017 11:47

Chỉ vì 1 phút bất cẩn của bố mẹ, bé trai 3 tuổi đã bị đũa đâm sâu gây hỏng mắt trái, tổn thương não dẫn đến tử vong.

Mới đây, cậu con trai 3 tuổi của anh Mạc Phong (Trung Quốc) đã tử vong thương tâm vì một tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay tại phòng bếp. Như thường lệ, sau bữa ăn trưa, người vợ thu dọn bát đĩa để rửa. Chồng và con trai vừa đợi vợ vừa ngồi chơi.

Thế nhưng trong lúc vợ Mạc Phong ra ngoài đổ rác, anh đột nhiên có điện thoại nên đã để con trai ngồi chơi một mình trong bếp.

Khi nghe tiếng khóc thét của con, hai vợ chồng chạy vội vào thì kinh hoàng phát hiện bé bị một chiếc đũa cắm thẳng vào mặt, máu chảy be bét. Trước cảnh tượng hãi hùng, người vợ tái xanh mặt mũi, Mạc Phong cố trấn tĩnh để đưa con trai đi cấp cứu.

Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì bị đũa đâm sâu vào mắt
Cháu bé bị đũa đâm sâu vào mắt gây tổn thương não - Ảnh: Internet

Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận, chiếc đũa đã cắm sâu, chọc hỏng mắt trái nạn nhân. Nghiêm trọng hơn, não bộ của bé cũng bị tổn thương nặng nề. Sau ca phẫu thuật thứ nhất, sức khỏe của cậu bé chuyển biến xấu và đã tử vong vì chết não.

Quá đau lòng trước cái chết của con, vợ chồng Mạc Phong không ngừng tự trách mình bất cẩn khi để con trai chơi một mình trong bếp. Để sự ra đi của con có ý nghĩa và nhìn thấy sự sống của con vẫn tồn tại, vợ chồng anh đã hiến nội tạng của con cho bệnh viện để cứu sống những bệnh nhi khó khăn khác, theo Thể thao & Xã hội.

Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm vì bị đũa đâm sâu vào mắt
Vợ chồng Mạc Phong quyết định hiến nội tạng của con trai cho bệnh viện để cứu sống những bệnh nhi khó khăn khác - Ảnh: Internet

Sự việc đau lòng của gia đình Mạc Phong đã cảnh báo những bậc làm cha mẹ đừng bao giờ để con tự chơi một mình. Đặc biệt cần cẩn trọng trong việc sắp xếp đồ đạc khi gia đình có con nhỏ. Nhiều vật dụng tưởng chừng như vô hại nhưng lại là mối đe dọa chết người khi trẻ cầm chơi.

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