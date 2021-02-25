Biến chứng vì COVID-19, bé trai 10 tuổi phải cắt cụt tay chân

Bé trai 10 tuổi phải nhập viện vì biến chứng COVID-19 trong nhiều tuần và gần đây đã phải cắt cụt chi 4 lần.

Dae'Shun Jamison, một cậu bé 10 tuổi ở Michigan được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C) và bị cắt cụt chân phải vào đầu tháng 2 tại Bệnh viện Nhi đồng Helen DeVos. Xác nhận với trang Fox News, người phát ngôn của Bệnh viện Phục hồi chức năng Mary Free Bed, cho biết, hôm thứ Hai vừa rồi, cậu bé đáng thương được chuyển trở lại Bệnh viện Nhi đồng Helen DeVos để cắt cụt cả hai tay và chân trái.

Brittney Autman, mẹ của đứa trẻ, đã kể chi tiết câu chuyện của bé Dae'Shun trên một trang GoFunMe. "Dae'Shun rất xúc động về việc cắt cụt chân của mình và điều đó khiến trái tim tôi tan nát. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho bé", mẹ bé viết.

Dae'Shun Jamison đã phải nhập viện vì biến chứng COVID-19 trong nhiều tuần và gần đây đã phải cắt cụt chi 4 lần. Ảnh: Mary Free Bed Rehabilitation Hospital

Autman cho biết con trai cô cần phải cắt cụt tay là do thiếu máu lưu thông do có một cục máu đông trong động mạch tay phải và các mô ở tay bị tổn thương. Thuốc làm loãng máu mà bé dùng cũng không có tác dụng.

Cũng theo chia sẻ của mẹ thì khi được thông báo về việc cắt cụt chân vào tháng 1, Dae'Shun đã hiểu tất cả mọi chuyện. Cậu bé hiểu rằng khi thức dậy, chân mình sẽ không còn như trước. Cậu bé vô cùng suy sụp trong nước mắt.

Trong suốt mùa đông vừa rồi, cậu bé đã phải chiến đấu với tình trạng nghiêm trọng sau khi mắc Covid-19. Lọc thận, đặt ống nội khí quản và ăn theo đường ống là những gì mà Dae'Shun đã phải trải qua.

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