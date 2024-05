Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ nam thanh niên 25 tuổi sau khi sát hại cha ruột ngay tại nhà.

Theo thông tin từ detiknews, một người đàn ông tên Kasim (55 tuổi), được phát hiện đã chết với cơ thể đầy máu tại nơi ở của ông ở tỉnh Banten vào ngày 29/5.

Nạn nhân tử vong là do bị chính Ri'i Johari (25 tuổi), con trai ruột nghi bị mắc chứng rối loạn tâm thần bạo hành.

Một quan chức cảnh sát địa phương tiết lộ kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hung thủ đã giết nạn nhân bằng cách dùng một hòn đá đập liên tục vào đầu nạn nhân. Về động cơ, quan chức này thừa nhận cảnh sát vẫn đang điều tra

Ông nói: “Hiện tại thủ phạm đang bị truy lùng và vụ việc này vẫn đang được cảnh sát điều tra”.

Trong khi đó, theo lời khai của một người hàng xóm địa phương giấu tên, ông cho biết hung thủ trước đó đã từng điều trị tâm thần tại một bệnh viện ở Jakarta.

Ông nói: “Thủ phạm sau đó được coi là đã bình phục và được đưa về nhà cách đây hai tháng”.

Ảnh minh họa: Internet

Anh giải thích, sau khi được đưa về nhà, anh thường nghe thấy hung thủ cãi nhau với bố mẹ nhiều lần.

“Khi mang nó về nhà, anh ấy thường tức giận. Không chỉ với gia đình mà còn thường xuyên ồn ào với hàng xóm. Anh ta từng có ý định tấn công tôi nhưng bị bố mẹ can thiệp”, anh nói.

Theo lời người này, trước khi vụ giết người xảy ra, hung thủ đã cãi nhau với mẹ vì muốn xin được mua thuốc lá.

Thậm chí, hung thủ đã đẩy mẹ mình ngã xuống sàn. Cha của hung thủ, người cũng là nạn nhân, sau đó tiếp cận hai người để can ngăn nhưng không may đã trở thành nạn nhân do sự tức giận của con trai và đã qua đời.

“Vì không được đáp ứng việc mua thuốc lá, anh ta đã dìm đầu mẹ vào thùng nước", người hàng xóm nói.

