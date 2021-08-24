Bị cưỡng hiếp rồi sau đó phải lĩnh án tử hình, yêu cầu cuối cùng trước khi chết của ‘nữ tử tù xinh đẹp nhất’ khiến nhiều người bật khóc

Thế giới 24/08/2021 06:59

Trước khi bị hành quyết, ‘nữ tử tù xinh đẹp nhất’ mong muốn một điều vô cùng nhỏ nhoi khiến những người chứng kiến bật khóc.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ gặp đủ loại người. Có những người vì những phút bốc đồng mà đánh mất cả cuộc sống tươi đẹp phía trước. Nhậm Tuyết chính là một trong những cô gái đó.

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 Từ một cô gái xinh đẹp, Nhậm Tuyết trở thành kẻ giết người ác ý

Theo Sohu, trong số các tội phạm nhận án tử hình từ trước đến nay ở Trung Quốc, số tù nhân nữ ít hơn nam giới khá nhiều. Trong số đó có không ít nữ tử tù đều có nhan sắc được xếp vào hàng mỹ nhân. Nhậm Tuyết được xem là một trong những “nữ tử tù xinh đẹp nhất” của Trung Quốc từ trước đến nay.

Nhậm Tuyết sinh năm 1971, cô sở hữu nhan sắc hơn người, vậy nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên Nhậm Tuyết đã bỏ học để đi làm. Suốt nhiều năm sau đó, Nhậm Tuyết thay đổi rất nhiều công việc nhưng đều không tìm được việc làm ưng ý. Cô gái xinh đẹp này liền tìm đến khu khai thác mỏ mà anh trai đang làm việc. Do anh trai có mối quan hệ khá tốt với con gái chủ mỏ nên Nhậm Tuyết được nhận vào làm thu ngân của mỏ khai thác này.

Không ngờ rằng chuyện anh trai Nhậm Tuyết và con gái chủ mỏ có tình cảm với nhau đến tai người quản lý mỏ. Một thời gian sau, anh trai của Nhậm Tuyết bị cấp trên dùng mọi thủ đoạn chèn ép buộc anh của Nhậm Tuyết phải nghỉ việc. Chẳng thể ngờ, sau khi anh trai đi khỏi đây, ông chủ mỏ đã nâng đỡ và để Nhậm Tuyết làm trợ lý của ông ta. Thì ra, người này sớm đã bị mê hoặc bởi nhan sắc của Nhậm Tuyết nên đã tìm mọi cách tiếp cận cô.

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 Để trả thù người đàn ông đã lợi dụng mình, Nhậm Tuyết đã giết chết con gái của ông ta

Một lần Nhậm Tuyết uống chút rượu say, người chủ mỏ đã lợi dụng cơ hội để cưỡng hiếp cô. Sợ Nhậm Tuyết nói chuyện này ra ngoài nên người chủ mỏ đã hứa sẽ thăng chức và tăng lương cho cô. Vậy nhưng sau đó, hết lần này đến lần khác Nhậm Tuyết bị người đàn ông này lợi dụng thân xác để phục vụ cho lợi ích công việc của mình. Phẫn uất vì bị đối xử bất công, Nhậm Tuyết bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Nhậm Tuyết dùng thủ đoạn để lừa con gái út của người quản lý mỏ và sau đó giết người này, mục đích của Nhậm Tuyết là khiến người chủ mỏ phải ân hận. Sau khi hoàn thành kế hoạch của mình, Nhậm Tuyết trở về nhà. Người nhà sau đó đã thuyết phục Nhậm Tuyết ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vậy nhưng cuối cùng Nhậm Tuyết vẫn bị tòa kết án tử hình vì giết người ác ý.

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 Trước khi bị xử tử hình, Nhậm Tuyết có mong muốn được chụp một tấm hình chung với cả gia đình

Tuy nhiên, trước khi bị xử tử “nữ tử tù xinh đẹp nhất” này đã đưa ra một yêu cầu khiến những người chứng kiến chết lặng. Nhậm Tuyết muốn trước khi chết được chụp một tấm hình cùng với mọi người trong gia đình. Yêu cầu cuối cùng trước khi chết của Nhậm Tuyết đã được tòa án chấp thuận.

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Từ khóa:   kết án tử hình đối xử bất công cưỡng hiếp

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