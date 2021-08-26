Một bệnh nhân Covid-19 đã bị thương nặng sau khi rơi từ tầng 5 của Bệnh viện Sungai Buloh (Malaysia) sau khi cố gắng trốn thoát khỏi nơi điều trị.

Mới đây, Truyền thông Malaysia đưa thông tin về vụ việc khiến cả bệnh viện được phen nháo nhào, các y bác sĩ bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cụ thể, một người đàn ông (33 tuổi) nhập viện lúc 3h sáng với kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Sau đó, anh ta được đưa đến khu cách ly điều trị tại bệnh viện Sungai Buloh, thuộc thị trấn Sungai Buloh, khu vực Petaling, bang Selangor.

Người đàn ông ngồi ở cửa sổ tầng 5 của bệnh viện, chống đối các y tá đang chăm sóc mình

Ông Shafa'aton Abu Bakar - Cảnh sát trưởng thị trấn Sungai Buloh cho hay, bệnh nhân có vẻ bị trầm cảm nên đã cố gắng ra khỏi phòng nhưng bị y tá chặn lại. Người đàn ông này không chỉ có những biểu hiện lạ mà còn có hành động bất mãn, thiếu hợp tác với đội ngũ y tế khiến nhiều người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm. Ông nói: "Nam bệnh nhân đã có hành động hung hăng đối với y tá bằng cách đấm vào mặt và đuổi y tá ra khỏi phòng, trong lúc họ cố gắng ngăn anh ta làm liều".

Sau đó anh ta cố tình nhảy xuống đã được khuyên ngăn

Cảnh sát trưởng cũng cho biết thêm: "Anh ta cũng quấy nhiễu, làm phiền các bệnh nhân khác trước khi đến cửa sổ của phòng bệnh và có ý định nhảy xuống bên dưới".

Các nhân viên khác của bệnh viện nhận thấy có chuyện ầm ĩ nên chạy đến và cố gắng cứu bệnh nhân nhưng không may, bệnh nhân trượt tay và rơi xuống tầng trệt từ cửa sổ tầng 5 của bệnh viện. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa đến Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) để được điều trị thêm cho những vết thương trên cơ thể và khuôn mặt.

Ông Shafa'aton nói thêm rằng vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra trước khi có kết luận chính thức.

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