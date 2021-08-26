Bệnh nhân có biểu hiện 'lạ' khi nhập viện điều trị Covid-19 khiến cả bệnh viện nháo nhác và kết cục đau đớn

Thế giới 26/08/2021 13:20

Một bệnh nhân Covid-19 đã bị thương nặng sau khi rơi từ tầng 5 của Bệnh viện Sungai Buloh (Malaysia) sau khi cố gắng trốn thoát khỏi nơi điều trị.

Mới đây, Truyền thông Malaysia đưa thông tin về vụ việc khiến cả bệnh viện được phen nháo nhào, các y bác sĩ bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cụ thể, một người đàn ông (33 tuổi) nhập viện lúc 3h sáng với kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Sau đó, anh ta được đưa đến khu cách ly điều trị tại bệnh viện Sungai Buloh, thuộc thị trấn Sungai Buloh, khu vực Petaling, bang Selangor.

covid-19 1
Người đàn ông ngồi ở cửa sổ tầng 5 của bệnh viện, chống đối các y tá đang chăm sóc mình

Ông Shafa'aton Abu Bakar - Cảnh sát trưởng thị trấn Sungai Buloh cho hay, bệnh nhân có vẻ bị trầm cảm nên đã cố gắng ra khỏi phòng nhưng bị y tá chặn lại. Người đàn ông này không chỉ có những biểu hiện lạ mà còn có hành động bất mãn, thiếu hợp tác với đội ngũ y tế khiến nhiều người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm. Ông nói: "Nam bệnh nhân đã có hành động hung hăng đối với y tá bằng cách đấm vào mặt và đuổi y tá ra khỏi phòng, trong lúc họ cố gắng ngăn anh ta làm liều".

covid-19 2
Sau đó anh ta cố tình nhảy xuống đã được khuyên ngăn

Cảnh sát trưởng cũng cho biết thêm: "Anh ta cũng quấy nhiễu, làm phiền các bệnh nhân khác trước khi đến cửa sổ của phòng bệnh và có ý định nhảy xuống bên dưới".

Các nhân viên khác của bệnh viện nhận thấy có chuyện ầm ĩ nên chạy đến và cố gắng cứu bệnh nhân nhưng không may, bệnh nhân trượt tay và rơi xuống tầng trệt từ cửa sổ tầng 5 của bệnh viện. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được đưa đến Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) để được điều trị thêm cho những vết thương trên cơ thể và khuôn mặt.

Ông Shafa'aton nói thêm rằng vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra trước khi có kết luận chính thức.

Khai gian để tiêm 5 mũi vaccine phòng Covid-19 trong 2 tháng, cho rằng thế mới khiến cơ thể 'mình đồng da sắt' đánh bại bệnh dịch

Khai gian để tiêm 5 mũi vaccine phòng Covid-19 trong 2 tháng, cho rằng thế mới khiến cơ thể 'mình đồng da sắt' đánh bại bệnh dịch

Người đàn ông khai gian thông tin để được tiêm 2 liều Pfizer, 2 liều Sinopharm, 1 liều AstraZeneca trong vòng... 70 ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông biểu hiện lạ người đàn ông mắc covid-19 10 trẻ em mắc COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích