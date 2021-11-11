Bất chấp đại dịch Covid-19, người phụ nữ này đã tự khởi nghiệp và thành công vang dội với hệ thống bán lẻ thời trang và mỹ phẩm 13 tỷ USD như thế nào?

Thế giới 11/11/2021 17:04

Falguni Nayar đã trở thành nữ tỷ phú tự thân, giàu nhất ở Ấn Độ vào tháng 6 vừa qua. Định giá của công ty Nykaa ở mức 2,3 tỷ đô la đã mang lại cho bà giá trị tài sản ròng 1,1 tỷ đô la.

Falguni Nayar (58 tuổi) hiện là người sáng lập, giám đốc điều hành của tập đoàn Nykaa. Đồng thời, bà cũng trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất ở Ấn Độ với vai trò là nhà bán lẻ mỹ phẩm và thời trang FSN E-Commerce Ventures, "mẹ đẻ" của Nykaa. Giá niêm yết 2.018 rupee, cao ngất ngưởng 79% so với giá phát hành 1.125 rupee, mang lại cho công ty mức định giá 13 tỷ USD. Bên cạnh đó, 52,6% cổ phần của Nayar do chồng cô Sanjay Nayar, người đứng đầu công ty cổ phần tư nhân Mỹ KKR's India, và cặp song sinh của họ, trị giá 6,8 tỷ USD.

Bà đã trở thành nữ tỷ phú trong một đợt phát hành riêng lẻ trước khi IPO vào tháng 6, định giá Nykaa ở mức 2,3 tỷ đô la, mang lại cho cô giá trị tài sản ròng 1,1 tỷ đô la. Việc tăng danh thu đã đưa cô trở thành người phụ nữ tự thân giàu nhất ở Ấn Độ, danh hiệu được nắm giữ cho đến nay bởi doanh nhân công nghệ sinh học Kiran Mazumdar Shaw với giá trị tài sản ròng hiện tại là 3,6 tỷ đô la.

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Falguni Nayar hiện là người sáng lập, giám đốc điều hành của tập đoàn Nykaa - Ảnh: Forbes

Công ty bán lẻ mỹ phẩm và quần áo đa thương hiệu này đã phát hành thêm 5,6 triệu cổ phiếu bên cạnh số cổ phiếu được bán bởi một loạt các nhà đầu tư. Những người này bao gồm tỷ phú hàng hóa Hong Kong Harry Banga, Rishab Mariwala - con trai của tỷ phú hàng tiêu dùng Ấn Độ Harsh Mariwala và Sunil Kant Munjal - anh trai của tỷ phú ô tô Pawan Munjal. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư thêm cho các cửa hàng và kho hàng mớ của thương hiệu.

Angad Banga - con trai của Harry Banga cho biết: "Việc Nykaa niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ ngày nay đã là một bước ngoặt lịch sử và điều này vô cùng kinh ngạc khi họ chỉ mới bắt đầu đầu tư".

Bên cạnh đó, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần thiểu số tại Nykaa chia sẻ thêm: "Mức độ quan tâm của các nhà đầu tư phản ánh chân thực về niềm đam mê và sự quyết tâm của người sáng lập, đội ngũ lãnh đạo có năng lực, hiệu quả dẫn dắt công ty và tầm nhìn rộng mở mà họ có trong tương lai".

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Falguni Nayar và con gái Adwaita - Ảnh: Forbes

Nykaa, cung cấp hơn 4.000 thương hiệu trên các nền tảng làm đẹp, chăm sóc cá nhân và thời trang, có 80 cửa hàng trên 40 thành phố. Nhưng 97% tổng giá trị hàng hóa (GMV) là từ bán hàng trực tuyến với 63% đóng góp từ các thành phố cấp 2 và cấp 3. Khoảng 70% GMV là từ các khách hàng hiện tại. Thương hiệu thu hút với hơn 3.000 người có ảnh hưởng, trong đó bao gồm là những người thiết lập xu hướng Gen Z, các blogger phong cách sống và những người nổi tiếng.

Nykaa là một ví dụ hiếm hoi về một công ty khởi nghiệp đã thu được lợi nhuận. Ebitda đã hoạt động tích cực trong ba năm qua và có lãi vào năm tài chính 2021. Doanh thu của Nykaa đã tăng lên 334 triệu đô la. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30/6/2021, doanh thu của Nykaa là gần 8,2 tỷ rupee (110 triệu USD) với lợi nhuận ròng là 35,2 triệu rupee (474.000 USD). 

Hiện tại, công ty Nykaa được điều hành bởi bà Falguni Nayar  cùng với cặp song sinh của mình - Adwaita (Người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành mảng kinh doanh thời trang) và Anchit (Giám đốc điều hành mảng kinh doanh thương mại điện tử và làm đẹp). Bà cũng đang ấp ủ kế hoạch đưa thương hiệu của mình "vươn ra" nước ngoài, đầu tiên là Trung Đông và sau đó là châu Âu.

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Từ khóa:   Ấn Độ nữ tỷ phú tập đoàn Nykaa

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