Tòa án cấp cao nhất của Singapore cho phép một phạm nhân Malaysia được hoãn thi hành án sau khi anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trước đó, Nagaenthran K. Dharmalingam (33 tuổi) bị bắt năm 2009 vì tuồn 42,7 gram heroin vào Singapore, quốc gia có luật ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới. Anh ta bị kết án tử hình năm 2010.

Thay vào đó, Tư pháp Andrew Phang Boon Leong cho biết Nagaenthran không thể tiến hành vì anh ta bị nhiễm ovid-19. Anh ấy nói: “Nếu tù nhân bị dính Covid-19, tôi nghĩ theo quan điểm của chúng tôi rằng dù sao thì vụ hành quyết cũng không thể diễn ra”.

Tòa phúc thẩm dự kiến ​​sẽ xét xử vào lúc 2h30 chiều ngày 9/11. Đây cũng được xem như nỗ lực cuối cùng để cứu Nagaenthran K. Dharmalingam khỏi "cái giá" bị treo cổ.

Phát biểu bên ngoài Tòa án Tối cao, luật sư M.Ravi của Nagaenthran cho biết: “Tôi thực sự khá ngạc nhiên, nhưng thú vị là người đàn ông này, vì Covid-19 mà được hoãn xét xử tử hình".

Trong nỗ lực gần đây nhất, Ravi - người chỉ mới thụ lý vụ án vào tháng 11 đã đệ trình rằng Nagaenthran được đánh giá chỉ số IQ là 69, được quốc tế công nhận là ngưỡng thiểu năng trí tuệ. Dharmalingam đã ngồi tù hơn một thập kỷ và tình trạng ngày càng xấu đi. Đồng thời, các luật sư của Dharmalingam và các nhóm đấu tranh để cứu anh này cho rằng Singapore vi phạm luật pháp quốc tế khi hành quyết một người thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, tất cả nỗ lực kháng cáo pháp lý và kiến nghị để Dharmalingam được khoan hồng đều không thành công.

Một nhà hoạt động với tấm biểu ngữ có hình Nagaenthran, người bị kết án tội ma túy 10 năm trước và sắp bị tử hình - Ảnh: EPA

Các nhà hoạt động cũng không đồng ý chính phủ Singapore vì tiến hành hành quyết Nagaenthran. Các hạn chế do đại dịch Covid-19 gây ra cũng khiến việc đi lại trở nên tốn kém và khó khăn cho các thành viên trong gia đình, các nhà hoạt động cho biết. Gia đình không thể tham dự phiên điều trần vì họ vẫn đang bị cách ly.

Trong khi đó, một phái đoàn của Liên minh châu Âu, cùng với các phái bộ địa phương của các quốc gia thành viên EU, Na Uy và Thụy Sĩ, đã đưa ra một tuyên bố chung là đề xuất chính phủ Singapore giảm án phạt, không tử hình đối với Nagaenthran.

Một nhóm các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai cũng kêu gọi Singapore tạm dừng việc hành quyết, nói rằng “Án tử hình không được thực hiện đối với những người bị thiểu năng".

Ông trùm kinh doanh của Virgin Group, Richard Branson cũng kêu gọi Chủ tịch Halimah Yacob của Singapore ân xá cho Nagaenthran, nói rằng “Đó là điều chính đáng và công bằng nên làm”.

Đã có những công khai ngoại giao yêu cầu Singapore hủy bỏ lệnh hành quyết. Hôm 7/11, cơ quan truyền thông nhà nước Malaysia - Bernama cho biết Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob đã viết thư gửi cho người đồng cấp Lý Hiển Long (Singapore) đề nghị nước cộng hòa đảo này ban cho Nagaenthran sự khoan hồng vì lý do nhân ái.