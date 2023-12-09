Bạn có thị lực 20/20 nếu có thể phát hiện cây cỏ bốn lá trên cánh đồng trong vòng chưa đầy 15 giây

Thế giới 09/12/2023 11:05

Chỉ những người có tầm nhìn tốt nhất mới có thể phát hiện ra cây cỏ bốn lá đơn độc ẩn náu trên cánh đồng trong vòng chưa đầy 15 giây.

Bạn có thể tìm thấy cây cỏ bốn lá trên cánh đồng dưới đây trong vòng dưới 15 giây không? 

Bạn có thị lực 20/20 nếu có thể phát hiện cây cỏ bốn lá trên cánh đồng trong vòng chưa đầy 15 giây - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Gergely Dudás/The Sun

Hãy thử khả năng của bạn trong việc xác định cây cỏ bốn lá may mắn giữa tán lá và cánh đồng đầy cỏ ba lá cùng lợn đang nô đùa.

Gergely Dudás, một nghệ sĩ người Hungary, người nổi tiếng nhờ những câu đố độc đáo khiến người xem trên khắp thế giới bối rối.

Tác phẩm nghệ thuật của Gergely Dudás thường chứa đựng một vật thể ẩn giấu khó tìm ra giữa những thứ gây xao lãng đầy màu sắc.

Trong bức tranh, những chú lợn đang chăm chú gặm cỏ ba lá nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện ra một cây cỏ bốn lá đang ẩn náu đâu đó trong cánh đồng cỏ. 

Câu đố không hề dễ dàng chút nào vì bức ảnh được sử dụng nhiều loại màu sắc tươi sáng để đánh lạc hướng người chơi khỏi mục tiêu thực sự.

Mặc dù khó khăn nhưng nhiệm vụ chắc chắn có thể đạt được và chỉ người có tầm nhìn tốt mới có thể bỏ qua những phiền nhiễu để tìm ra cỏ bốn lá.

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 15 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.  

Bạn có thị lực 20/20 nếu có thể phát hiện cây cỏ bốn lá trên cánh đồng trong vòng chưa đầy 15 giây - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Gergely Dudás/The Sun
Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Câu đố: Tìm 4 con cua đang ngụy trang giữa đàn tôm hùm, nếu phát hiện dưới 20 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Bạn có thể kiểm tra độ tinh mắt và khả năng tư duy nhanh nhạy của bản thân qua câu đố nhỏ dưới đây.

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