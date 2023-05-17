Apple công bố loạt tính năng mới, hỗ trợ người khuyết tật sẽ ra mắt vào cuối năm nay

Apple vừa công bố loạt tính năng hỗ trợ người khuyết tật được cài đặt trong hệ điều hành mới iOS 17 dự kiến ​​phát hành vào nửa cuối năm nay như: giọng nói cá nhân (personal voice), nói trực tiếp (live speech), tính năng truy cập hỗ trợ (assistive access)...

Apple đã thông báo vào ngày 16/5 (giờ địa phương) về việc phát hành phần mềm dành cho người khuyết tật gặp khó khăn về kỹ năng ngôn ngữ, thị giác, thính giác hoặc nhận thức.

Mặc dù tính năng này dự kiến ​​sẽ được cài đặt trong hệ điều hành mới iOS 17 dự kiến ​​phát hành vào nửa cuối năm nay, nhưng Apple đã tiết lộ một số tính năng mới vào ngày này, trước hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) sẽ được tổ chức vào tháng tới.

Phần mềm này bao gồm tính năng giọng nói cá nhân (personal voice) cho phép iPhone phát ra âm thanh chính xác như giọng nói của người dùng.

Khi người dùng ghi âm 15 phút âm thanh trên iPhone hoặc iPad, thiết bị sẽ tạo ra giọng nói tổng hợp khớp với giọng nói của người dùng, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi.

Ngay cả những người mắc chứng mất ngôn ngữ không có giọng nói cũng có thể giao tiếp với những người xung quanh bằng chính giọng nói của họ.

iPhone giới thiệu tính năng giọng nói cá nhân (personal voice) - Ảnh: Apple

Ngoài ra dựu kiến còn có chức năng nói trực tiếp (live speech) cho phép thiết bị nói thay cho người dùng khi các từ được sử dụng thường xuyên được nhập trên iPhone. Apple giải thích rằng điều này có thể hữu ích cho những người khuyết tật không thể nói và cần sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Tính năng truy cập hỗ trợ (assistive access) cung cấp một cách đơn giản để người dùng bị khuyết tật về nhận thức tương tác với các thiết bị.

Ví dụ: trên màn hình chính của điện thoại, chỉ đặt một số ứng dụng thường dùng ở giữa và đặt mỗi ứng dụng có một biểu tượng lớn để dễ xem. Apple mô tả nó như một loại chế độ dành cho người mới bắt đầu sử dụng iPhone và iPad.

Tim Cook, CEO của Apple cho biết: "Apple luôn tin rằng công nghệ tốt nhất được tạo ra cho tất cả mọi người. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ những tính năng mới tuyệt vời mà chúng tôi đã mang đến".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/apple-cong-bo-loat-tinh-nang-moi-ho-tro-nguoi-khuyet-tat-se-ra-mat-vao-cuoi-nam-nay-582905.html