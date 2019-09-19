Thay vì chung vui cùng cô dâu và chú rể, hai quý bà lại đánh nhau tại đám cưới vì gây gổ về việc lấy quá nhiều thức ăn buffet về bàn.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đánh nhau tại đám cưới thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ mặc trang phục đỏ đã lên án quý bà mặc váy xanh vì cô ta lấy quá nhiều thịt bò cuộn dừa ở quầy buffet mà không quan tâm đến những người ở sau.

"Cô đúng là đồ vô duyên, lấy nhiêu đây thịt bò để cả làng ăn chắc", người phụ nữ váy đỏ mỉa mai.

Người phụ nữ áo xanh cũng phản bác quyết liệt: "Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nhé, còn cô thì đang chen hàng đó".

Người phụ nữ váy xanh lấy quá nhiều thịt bò dẫn đến tranh chấp cãi vã - Ảnh cắt từ clip

Lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn ngày một căng thẳng, hai quý bà bắt đầu xô đẩy nhau. Một người đàn ông cố can ngăn cũng bị người phụ nữ váy xanh đánh.

Được biết, món bò cuộn mà quý bà áo xanh đã lấy rất nhiều về đĩa thức ăn của mình có tên là Rendang - một món ăn truyền thống đặc sắc của người Malaysia với nguyên liệu chính là thịt bò cùng dừa tươi.

Lời qua tiếng lại, hai quý bà đánh nhau tại đám cưới - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người và nhận về vô số bình luận.

"Bó tay! Người lớn mà đánh nhau vì miếng ăn cứ như trẻ con vậy"; "Thông cảm đi, món Rendang đó ngon quá mà"; "Cô dâu chú rể nên đặt nhà hàng cho mỗi người một dĩa Rendang để ăn cho thỏa thích"; "Bà áo xanh vô duyên thật đấy, đồ ăn dành cho mọi người mà cứ thích lấy hết phần ngon cho bản thân"... dân mạng bình luận.

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