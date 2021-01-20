20 cảnh sát đồng loạt lên tiếng xin lỗi khi trót làm điều này với chàng Youtuber nổi tiếng

Ít nhất 20 cảnh sát đã ập vào căn hộ của Youtuber nổi tiếng Canking vì nghi ngờ có một buổi tiệc đang được tổ chức trong thời gian giãn cách xã hội. Sau đó, họ đã xin lỗi về hiểu lầm của mình.

Canking là một Youtuber nổi tiếng người Ireland. Anh thành lập kênh Youtube của mình vào tháng 1/2012 và thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Video của anh thường xoay quanh chủ đề mạo hiểm hay việc phỏng vấn người qua đường về những thực trạng cuộc sống. Đa số chúng đều nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Tờ Daily Star đưa tin, vào ngày 13/1, đã có ít nhất 20 cảnh sát bất ngờ “ghé thăm” căn hộ của Canking ở thành phố Birmingham (Anh). Nguyên nhân là do họ được một người dân sống cùng khu phố với Canking thông báo rằng anh chàng đang tổ chức một bữa tiệc với tiếng nhạc cực lớn trong thời kỳ giãn cách xã hội.

Canking là một Youtuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội

Nhưng khi đến nơi, ngoài Canking, các cảnh sát chỉ tìm thấy thêm 2 người gồm bạn gái và người bạn cùng phòng của anh. Cô gái đến từ một thành phố khác sau đó bị xử phạt vì vi phạm các quy tắc phòng chống Covid-19.

Chia sẻ về sự việc, Canking cho biết: “Tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, tôi cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào”. Anh đã rất sốc khi thấy nhiều cảnh sát vào căn hộ của mình và tìm kiếm bằng chứng về “bữa tiệc” mà họ nghe nói. “Đã có ít nhất 20 cảnh sát vào ngày hôm ấy. Có năm người trong số họ trong nhà bếp gây áp lực với bạn gái tôi. Họ nói rằng cô ấy không nên ở đây” - Canking nói thêm.

Rất nhiều cảnh sát đã đến nhà Canking vì cho rằng tụ tập đông người mùa Covid-19

Sau khi biết đó chỉ là hiểu lầm và thông tin nhận được là sai sự thật, phía cảnh sát đã chính thức lên tiếng xin lỗi nam Youtuber: “Chúng tôi xin lỗi vì hành động quá mức của mình, nhưng hơn hết, chúng tôi chỉ làm theo đúng trách nhiệm mà thôi”.

Video sau khi được đăng tải trên Instagram đã đạt được hơn 30.000 lượt xem nhưng Canking đã gỡ xuống vài ngày sau đó.

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