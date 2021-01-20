20 cảnh sát đồng loạt lên tiếng xin lỗi khi trót làm điều này với chàng Youtuber nổi tiếng

Thế giới 20/01/2021 17:25

Ít nhất 20 cảnh sát đã ập vào căn hộ của Youtuber nổi tiếng Canking vì nghi ngờ có một buổi tiệc đang được tổ chức trong thời gian giãn cách xã hội. Sau đó, họ đã xin lỗi về hiểu lầm của mình.

Canking là một Youtuber nổi tiếng người Ireland. Anh thành lập kênh Youtube của mình vào tháng 1/2012 và thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Video của anh thường xoay quanh chủ đề mạo hiểm hay việc phỏng vấn người qua đường về những thực trạng cuộc sống. Đa số chúng đều nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Tờ Daily Star đưa tin, vào ngày 13/1, đã có ít nhất 20 cảnh sát bất ngờ “ghé thăm” căn hộ của Canking ở thành phố Birmingham (Anh). Nguyên nhân là do họ được một người dân sống cùng khu phố với Canking thông báo rằng anh chàng đang tổ chức một bữa tiệc với tiếng nhạc cực lớn trong thời kỳ giãn cách xã hội.

youtuber noi tieng 1
Canking là một Youtuber khá nổi tiếng trên mạng xã hội

Nhưng khi đến nơi, ngoài Canking, các cảnh sát chỉ tìm thấy thêm 2 người gồm bạn gái và người bạn cùng phòng của anh. Cô gái đến từ một thành phố khác sau đó bị xử phạt vì vi phạm các quy tắc phòng chống Covid-19.

Chia sẻ về sự việc, Canking cho biết: “Tôi không vi phạm bất kỳ quy tắc nào, tôi cũng không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào”. Anh đã rất sốc khi thấy nhiều cảnh sát vào căn hộ của mình và tìm kiếm bằng chứng về bữa tiệc” mà họ nghe nói. “Đã có ít nhất 20 cảnh sát vào ngày hôm ấy. Có năm người trong số họ trong nhà bếp gây áp lực với bạn gái tôi. Họ nói rằng cô ấy không nên ở đây” - Canking nói thêm.

youtuber noi tieng 2
Rất nhiều cảnh sát đã đến nhà Canking vì cho rằng tụ tập đông người mùa Covid-19

Sau khi biết đó chỉ là hiểu lầm và thông tin nhận được là sai sự thật, phía cảnh sát đã chính thức lên tiếng xin lỗi nam Youtuber: “Chúng tôi xin lỗi vì hành động quá mức của mình, nhưng hơn hết, chúng tôi chỉ làm theo đúng trách nhiệm mà thôi”.

Video sau khi được đăng tải trên Instagram đã đạt được hơn 30.000 lượt xem nhưng Canking đã gỡ xuống vài ngày sau đó.

Vớt được hai chiếc túi bí ẩn ở bờ sông, nhân viên vệ sinh phát hoảng khi nhìn vào bên trong

Vớt được hai chiếc túi bí ẩn ở bờ sông, nhân viên vệ sinh phát hoảng khi nhìn vào bên trong

Hai chiếc túi du lịch sẫm màu được tìm thấy gần bờ sông ở một công viên giải trí. Khi mở ra, người ta thấy từng phần của thi thể bí ẩn đã bị chặt lìa.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 giãn cách xã hội Anh

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích