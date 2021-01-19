Vớt được hai chiếc túi bí ẩn ở bờ sông, nhân viên vệ sinh phát hoảng khi nhìn vào bên trong

Hai chiếc túi du lịch sẫm màu được tìm thấy gần bờ sông ở một công viên giải trí. Khi mở ra, người ta thấy từng phần của thi thể bí ẩn đã bị chặt lìa.

Trang ETtoday đưa tin, 9 giờ sáng một ngày tháng 6/2020, đội nhân viên dọn vệ sinh Cao Hùng (Đài Loan) đã nhặt được một túi vải thô màu đen gần bờ sông Ái Hà (Love River). Vì không thấy có điều gì khả nghi nên họ đã đặt nó sang một bên và tiếp tục làm việc. Bất ngờ thay, vào ngày hôm sau, nhóm nhân viên lại tiếp tục tìm thấy một chiếc túi tương tự ở gần vị trí cũ. Chiếc túi lần này bốc lên mùi hôi nồng mặt. Khi người nhân viên mở ra xem thì kinh hoàng phát hiện hai bắp chân người được bọc trong túi ni lông đen, anh ta hoảng sợ liền gọi điện báo cảnh sát.

Hai chiếc túi được nhân viên vệ sinh tìm thấy

Cách sát Cao Hùng cùng cơ quan pháp y ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Theo như báo cáo, chiếc túi thứ nhất chứa tứ chi dính đầy máu, còn chiếc thứ hai là phần còn lại gồm đầu, thân mình và bộ phận sinh dục nam. Tất cả các bộ phận của thi thể bí ẩn đều được bọc kỹ trong túi nilon đen. Ngoài ra, trong cả hai túi đều có nhét những quả tạ để chúng có thể chìm sâu xuống đáy sông.

Cảnh sát tiến hành điều tra

Kết quả khám nghiệm pháp ý cho biết, xương sườn và đốt sống cổ thứ ba của nạn nhân bị gãy trước khi chết. Phổi cũng bị xẹp. Ngày 24/6/2020, nhờ quá trình đối chiếu dấu vân tay, danh tính nạn nhân được xác định là người đàn ông tên Wang Wengpin. Đồng thời, các mối quan hệ trước khi chết của ông cũng được tìm hiểu tỉ mỉ nhằm phục vụ quá trình phá án.

Bắt được hung thủ gây án

Sau quá trình điều tra, Viện kiểm sát quận Cao Hùng đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Luo Jinkun - một trong những người quen của ông Wang. Tại tòa, anh Lou đã thừa nhận hành vi giết người chặt xác do nợ tiền nạn nhân mà không có khả năng chi trả. Hiện tại, hung thủ vẫn đang bị giam giữ và chờ kết quả phán quyết chính thức từ tòa.

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