Lần đầu về quê người yêu ăn Tết đã không phải rửa bát, nữ Admin của Yêu Bếp tiết lộ sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 19/01/2021 09:23

Việc rửa chén bát khi về quê người yêu ăn Tết luôn là chủ đề thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ các bạn trẻ. Nhưng bạn có tin không, mọi thứ sẽ khác đi khi bạn có một “chỗ dựa” đủ chắc.

Dường như, mỗi một cô gái khi lần đầu về quê người yêu ăn Tết đều sẽ có chung một cảm xúc: bồi hồi, lo lắng xen lẫn một chút hân hoan và mong chờ. Hàng vạn câu hỏi theo kiểu ta nên cư xử như thế nào, liệu gia đình bên ấy có khó không... sẽ liên tục xuất hiện khiến bạn đau đầu. Một ví dụ điển hình nhất cho trường hợp này đó chính là việc rửa chén bát sau những buổi tiệc tùng ngày Tết. Rửa hay không rửa? Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi nổ ra và mỗi khi được nói đến, nó đều khiến hội chị em “rúng động”.

Mới đây, nữ Admin Phan Anh của Yêu Bếp cũng đã có dịp kể về trải nghiệm khó quên khi “lần đầu về nhà người ấy ăn cơm” với một giọng văn vô cùng dí dỏm và sinh động. 

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Admin Phan Anh chia sẻ câu chuyện thú vị khi lần đầu về ra mắt nhà người yêu

Nữ Admin cho biết, ngày trước, bên cạnh việc nhà “người ấy” có cây doi (cây mận) to, bác mẹ xinh đẹp, họ hàng đáng yêu thì ấn tượng lớn nhất “ảnh hưởng đến quyết định sau này” của cô đó chính là việc rửa bát. Cứ tưởng sẽ có dịp thể hiện tài năng “rửa bát nhanh và giỏi” của mình thì nào ngờ, cô lại không phải đụng tay đụng chân, mà còn được nhà chồng tương lai khen lấy khen để vì sự học giỏi của cô. Đến nỗi, chính cô cũng tự hỏi: "Ôi sao bao năm giờ mình mới biết mình là cô gái thần đồng học giỏi vậy ta???".

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Nữ Admin được khen học giỏi và không cho rửa bát

Mãi đến sau này, nữ Admin mới biết nguyên do xuất phát từ anh chồng “đầu gấu” của mình.

“Thì ra, trước khi dẫn mình về ra mắt, anh ấy đã tập hợp tất cả họ hàng anh chị em lại, tuyên bố rằng, anh ý sẽ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Và nói trước là bạn gái anh ý học rất giỏi, chính vì từ bé đến lớn chỉ cắm mặt vào học nên hoàn toàn không biết:

- Nấu cơm

- Rửa bát

- Dọn dẹp

- Nói chuyện kiểu xã giao

- Rất dút dát (nhút nhát), sợ đông người.

Vì vậy mọi người hãy làm cho cô ấy thoải mái hết sức và đừng ai làm khó cô ấy. Nói trước cho mà biết, không nghe đừng có trách” - trích từ bài đăng của Admin Phan Anh trên Yêu Bếp.

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Chân dung nữ admin Yêu Bếp - Phan Anh - Nguồn: FBNV

Quả thật, hai người thật lòng yêu thương nhau sẽ sẵn sàng đứng về phía nhau trong mọi tình huống. Dù người yêu bạn có đủ “gấu” như trong câu chuyện hay không nhưng nếu đủ tin, đủ yêu thì cũng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc, cùng bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Cũng như câu chuyện rửa bát, nó đơn thuần chỉ là một lựa chọn trong cuộc sống. Rửa hay không, rửa ra sao thì cũng hãy chọn điều khiến bạn vui vẻ nhất nhé. Vì khi bạn vui vẻ, “nửa kia thật lòng” cũng sẽ vui vẻ với bạn. Cứ thoải mái đi, Tết mà!!!

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Từ khóa:   rửa bát nhà người yêu Tết nhà chồng câu chuyện hôn nhân

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