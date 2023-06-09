Yêu 'năm lần bảy lượt' mới có con, ấy vậy mà ngày tôi báo tin vui, chồng trẻ buông thõng một câu chua chát 'chắc gì đứa bé là con anh'

Tâm sự gia đình 09/06/2023 09:30

Mẹ chồng tôi nói chồng rằng "con đừng ác miệng, mai kia các cháu biết sẽ hận con cả đời".

Cuộc hôn nhân của tôi đã không còn hàn gắn được nữa, chỉ là muốn kể cho nhẹ lòng để các bạn đọc được câu chuyện này biết sửa sai ngay từ đầu, đừng như tôi, yếu đuối, nhu nhược để rồi sống cuộc sống không phải của mình bao nhiêu năm qua.    

Tôi lấy chồng năm 24 tuổi, sau 3 năm có 2 bé trai đáng yêu, lanh lợi. Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi phát hiện có bầu bé thứ 2 sau chuyến đi chơi với cơ quan. Cơ quan có 3 nam (2 bác già tuổi và 1 chú gần bằng tuổi bố mẹ tôi) nhưng chồng tôi vẫn cho rằng đó không phải là con anh ấy, mặc dù sau đó chính mẹ chồng tôi nói chồng rằng "con đừng ác miệng, mai kia các cháu biết sẽ hận con cả đời" (vì con của tôi giống bố từ nước da, khuôn mặt, dáng đi, tính cách).

Yêu 'năm lần bảy lượt' mới có con, ấy vậy mà ngày tôi báo tin vui, chồng trẻ buông thõng một câu chua chát 'chắc gì đứa bé là con anh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Khi sinh bé thứ 2, chồng tôi gần như không quan tâm đến con, mua đồ dùng chỉ mua cho bé lớn, không mua cho bé thứ 2. Vì bạn bè nói ra nói vào, anh ấy đã về nhà ném ô tô đồ chơi vào người tôi và rơi trúng mặt bé thứ 2. Hễ tôi nói chuyện hay cười với ai là người khác giới đều bị anh ghen tuông, chửi bới bằng những ngôn từ hơn cả dân chợ búa, thậm chí anh còn đánh tôi rất nhiều lần. Thế nhưng vì sống chung với bố mẹ chồng nên tôi đều cố gắng chịu đựng vì con và không kêu ca với bất kỳ ai.   

Kể ra, từ khi cưới nhau đươc 3-4 tháng, chồng tôi đã bắt đầu đi chơi cờ bạc trong xóm đến 1-2 giờ đêm mới về, gọi điện tôi không mở cửa, nhưng mẹ chồng vẫn mở và nói rằng chơi vui ở xóm không sao. Suốt thời gian lấy nhau đến nay được 17 năm, chỉ có 1 năm đầu tiên là đưa lương cho tôi, những năm về sau anh không đưa và nói rằng đưa tôi thì tôi sẽ mang về cho nhà ngoại. Thế là tôi cũng không cần, tôi tự mình bươn chải, làm đủ nghề để nuôi con.

Yêu 'năm lần bảy lượt' mới có con, ấy vậy mà ngày tôi báo tin vui, chồng trẻ buông thõng một câu chua chát 'chắc gì đứa bé là con anh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong thời gian đi học nâng cao, có lần tôi quên điện thoại ở nhà, 11 giờ 30 trưa chồng tôi đi uống rượu về thì gọi điện cho tôi không được (tôi không mở chuông điện thoại). Đến 12 giờ tôi về đến nhà thì con chưa có cơm ăn, anh gây sự ném chén bát vào người tôi vỡ tan rồi bế bé trai thứ 2 lên tầng dọa ném xuống (đó là nỗi ám ảnh của tôi). Sau đó, tôi đã chuyển hẳn về nhà ngoại ở 2 năm, trong 2 năm đó anh vẫn luôn tìm mọi cách kéo tôi về nhà mẹ chồng. Vì biết điểm yếu của tôi là con, gia đình anh đã giữ con không cho con theo mẹ và nói xấu tôi trước mặt con (khi đó con tôi chỉ mới 6 tuổi) khiến tôi phải ngậm ngùi quay về.          

Tôi chấp nhận quay lại nhưng không đăng ký kết hôn, cuộc sống bình yên được 2 năm (mặc dù vẫn ghen tuông nhưng anh không chửi, không đánh tôi như trước), anh bảo sẽ bắt đầu đi làm ăn, thế mà lại triền miên lêu lổng, đi gái gú (tôi biết chắc cùng lúc cặp với 2 người). Lúc đó lòng tôi cũng nguội lạnh, tôi chỉ cần để mình được yên nuôi con.   

Yêu 'năm lần bảy lượt' mới có con, ấy vậy mà ngày tôi báo tin vui, chồng trẻ buông thõng một câu chua chát 'chắc gì đứa bé là con anh' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng đến năm 2020 khi mọi chuyện chơi bời, nợ nần của chồng bung bét ra với khoản nợ trên 3 tỷ, anh bắt đầu hành hạ tôi đủ kiểu, lên cơ quan chửi bới tôi, chửi bạn bè tôi, mọi người liên quan đều bị anh mắng chửi. Gọt nước tràn ly khiến tôi quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này khi anh ghen với cả nhân viên giao hàng, cầm dao đuổi dọa chém người ta. Sau lần đó, mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy ghê sợ. Mặc dù anh có van xin tôi, xúi các con xin tôi ở lại, gọi điện cho bạn bè của tôi khuyên tôi nhưng tôi đã xác định cuộc sống này không có tương lai và còn làm khổ nhau nhiều hơn nên dứt khoát ra đi.  

Hiện tại, tôi đã thực sự thoát ra khỏi cảnh địa ngục mà mình đã chịu đựng bao nhiêu năm nay. Tuy còn vất vả nhưng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, vì bản thân, vì con và gia đình lớn của mình. Nếu các bạn mới bước vào cuộc sống hôn nhân, hãy tìm vết thương, kẽ hở để sửa chữa ngay từ đầu, đừng để như tôi cứ sợ miệng lưỡi người đời, sợ bố mẹ chồng, sợ ảnh hưởng công việc nên không dám kháng cự và cứ chịu đựng như vậy.

 

Yêu 'năm lần bảy lượt' mới có con, ấy vậy mà ngày tôi báo tin vui, chồng trẻ buông thõng một câu chua chát 'chắc gì đứa bé là con anh' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không cổ xúy cho việc ly hôn, nhưng nếu cuộc sống quá ngột ngạt chúng ta hãy mạnh dạn bước ra khỏi phòng giam đó để hít thở bầu không khí trong lành ở ngoài.

Chúc các bạn có một cuộc sống thật sự vui vẻ và bình yên. 

(Nguồn: Internet)

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