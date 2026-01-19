Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Tâm sự gia đình 19/01/2026 21:15

Từ khi hiểu vợ như thế, Lân càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Lân 30 tuổi, chẳng biết duyên phận thế nào lại quen Hoa, một cô nàng sinh viên mới tốt nghiệp. Không màng khoảng cách tuổi tác, cả hai lấy nhau sau một năm quen biết. Ai cũng bất ngờ với đám cưới này, nhưng người trong cuộc kiên định không thể sống xa nhau ngày nào nữa.

Cuối cùng, đêm tân hôn của Lân và Hoa cũng đến. Lân là tình đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên trong đời Hoa. Bởi thế Hoa rất hồi hộp, thậm chí là lo lắng cuống cuồng.

Trước ngày đó, Hoa cũng đã hỏi qua bạn bè có kinh nghiệm, lên mạng tìm kiếm về lần đầu làm chuyện ấy. Nhưng trước giờ “động phòng”, cô tranh thủ mở điện thoại ra xem lại vài mấu chốt quan trọng. Cô không muốn phạm sai lầm nào nghiêm trọng ngay trong đêm đầu tiên của cả hai.

Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.

“Anh không ngờ em lại xem những cái này trong ngày hôm nay đấy. Em rõ ràng nói với anh em chưa yêu ai. Anh không quan trọng chuyện quá khứ, nhưng em phải thành thật với anh. Đằng này… em lừa anh à?”.

Hoa nghe thế thì hoảng thật sự, chỉ dám lí nhí đáp lại:

“Em…em chỉ.. học xem người ta làm thế nào…”.

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dù Hoa có nói thế nào thì Lân vẫn không tin, còn cho rằng vợ là kiểu phụ nữ phóng đãng. Vậy là ngay trong đêm tân hôn, Hoa đã phải một mình tức tưởi khóc vì không thể giải thích minh oan cho mình được. Vì những gì cô làm hoàn toàn trong sáng nhưng Lân lại chỉ thấy những hình nhạy cảm mà vội đánh giá vợ hư hỏng.

Những ngày sau đó Lân vẫn không nói chuyện, thậm chí là ra phòng khách ngủ. Dù Hoa có cố gắng giải thích thế nào chồng cũng một mực không nghe. Khoảng 2 tuần sau thì mẹ chồng cũng biết chuyện hai vợ chồng ngủ riêng. Lân bị mẹ la cho một trận, đến đêm thì miễn cưỡng vào phòng ngủ với vợ.

Hoa thấy cứ tiếp tục tình hình vợ cố nói mà chồng không nghe thế này cũng không tốt. Cô đành lao tới ôm lấy chồng, hết khóc lóc rồi lại kể lể chuyện hai người từng yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng không thấy chồng nhúc nhích, cô đành nói:

“Giờ anh không tin em cũng được, cứ làm đi rồi sẽ biết ngày”.

Từ ngày cưới nhau về, Lân cũng buồn bực vì không thể gần gũi vợ. Đến lúc vợ chủ động thế này thì anh cũng đành khuất phục. Sau đêm đó, Lân mới biết vợ mình vô tội, vì đó là lần đầu tiên của cô ấy. Anh hổ hẹn vô cùng, cứ xin lỗi vợ không ngừng. Hoa cũng hiểu cho chồng, cả hai hiểu nhau là được rồi.

Từ khi hiểu vợ như thế, Lân càng “nghiện” vợ hơn. Cứ tan giờ làm là anh muốn chạy ngay về với vợ. Lân cứ cảm giác gần vợ bao nhiêu cũng không đủ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại thế.

Đến một lần Lân mới thỏ thẻ hỏi vợ: “Em… những cái này… có phải đều do em học từ trên mạng?”. Hoa chỉ ngại ngùng “dạ” một tiếng.

Dù từng là người đàn ông truyền thống, ác cảm với việc phụ nữ hay chia sẻ về việc làm chuyện ấy. Nhưng từ khi có người vợ như Hoa, anh dần không còn có cái nhìn khó chịu, chán ghét nữa. Vì rõ ràng chính điều đó mới giúp vợ chồng Lân và Hoa, những người lơ ngơ chẳng biết gì, giờ lại hòa hợp, thỏa mãn cùng nhau đến thế. Học hỏi có bao giờ là thừa?

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Phút cuối đời chồng chỉ đòi gặp mẹ, biết được bí mật họ thì thầm, tôi vứt khăn tang, tuyên bố từ mặt

Tâm sự 35 phút trước
Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Nhìn con gấu bông trên bàn thờ, tôi bàng hoàng nhận ra bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín

Tâm sự 45 phút trước
Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Theo chân mẹ chồng ra vườn sau khi thấy mèo lạ vào nhà, tôi lặng người phát hiện ra bí mật động trời

Tâm sự 49 phút trước
Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Đêm tân hôn đang mặn nồng, chồng vội vã bỏ đi sau một cuộc gọi, biết danh tính "kẻ thứ ba" tôi chỉ biết khóc hận

Tâm sự 57 phút trước
Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Đến đám cưới người yêu cũ "chúc phúc", tôi chỉ thì thầm một câu mà khiến cô dâu run rẩy, muốn hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Bỏ mặc vợ nuôi 2 con tự kỷ, 1 năm sau chồng cũ quay lại đề nghị một chuyện khiến tôi đau hận tột cùng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Vừa xong đêm tân hôn, chồng nhìn tôi khinh bỉ vì một hành động lạ, ai ngờ sau khi rõ sự thật, anh lại bám vợ như hình với bóng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Danh tính cô gái điều khiển xe máy điện tử vong tại chỗ sau va chạm xe buýt

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

Bàng hoàng phát hiện 1 người tử vong, bé gái 6 tuổi bị vùi dưới đất lúc rạng sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Chồng chê con mới sinh xấu xí bỏ đi biệt tích, nhưng hành động của mẹ chồng sau đó khiến anh ta hối hận cả đời

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Mẹ chồng tặng vàng đeo kín người rồi nửa đêm xông vào phòng đòi lại với một lý do bất ngờ

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Bát mì cuối cùng của mẹ chồng trước ngày ra tòa và một câu hỏi khiến vợ chồng tôi bật khóc, xé nát đơn ly hôn

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để "bịt miệng"

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"