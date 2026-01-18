Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để 'bịt miệng'

Tâm sự gia đình 18/01/2026 22:32

Đến một ngày, chồng tôi đi công tác ở tỉnh khác, con dâu về nhà ngoại. Tôi vui vẻ chuẩn bị đi gặp bạn. Vừa tới cửa khách sạn, tôi bàng hoàng đụng mặt con dâu. Người đàn ông đi cạnh nó cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi đã 47 tuổi, kết hôn đã 25 năm. Tôi với chồng có một con trai và một con gái. Con gái tôi theo chồng sống xa nhà. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng ngưỡng mộ cho tằng tôi hạnh phúc sung túc. Chỉ có tôi là người trong cuộc nếm trái đắng.

Chồng tôi là sếp, ra ngoài hô mưa gọi gió, ai cũng nể trọng cúi đầu. Nhưng không ai biết ông ấy là người chồng tệ bạc với vợ con, gia trưởng làm khổ người thân. Dù kiếm được nhiều tiền, cho con cái đi du học, nhưng chồng tôi có tính tình rất tệ.

Tôi làm vợ bao nhiêu năm nhưng chỉ được chồng coi như một người giúp việc, luôn phải làm theo lời ông ấy. Trong nhà, chỉ có chồng tôi được lên tiếng, không ai được cãi ông ấy. Đến cả giờ giấc ăn cơm, đi ngủ thì chúng tôi cũng phải nghe theo chồng. Khi con tôi còn nhỏ, nếu làm gì trái lời bố thì cả tôi và con đều phải chịu cảnh đòn roi.

Đến khi trưởng thành, hai con của tôi chẳng đứa muốn về nhà. Con gái đi theo chồng thì chồng tôi không ngăn được. Chỉ có con trai lấy vợ thì bắt buộc phải về sống cùng chúng tôi. Con trai tôi đương nhiên không muốn nhưng vì chồng tôi có quyền có thế nên nó cũng không thể cãi lời. Biết cảnh khổ khi sống với chồng, tôi càng thương con dâu hơn.

Chẳng ngờ, con trai tôi qua đời sau khi lấy vợ, để lại vợ con. Tôi hết lời ủi an con dâu, cả hai nương tựa vào nhau trong căn nhà lạnh lẽo. Con dâu còn nói với tôi sẽ ở vậy nuôi com, không tái giá. Tôi thì nghĩ con dâu còn trẻ tuổi, sao phải sống một mình. Tôi khuyên nó nên hẹn hò rồi lấy chồng, tôi sẽ nuôi cháu nên người.

Đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng không hề đánh ghen mà run rẩy rút ngay 50 triệu để 'bịt miệng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá bất ngờ nhưng cũng vội kéo con dâu sang một bên, móc ngay 50 triệu đưa ra. Tôi còn nói bao giờ về thì sang phòng tôi để nói chuyện. Tôi đã có nhân tình bên ngoài nhiều năm. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi chồng đi vắng. Nếu chồng tôi biết chuyện thì tôi thê thảm.

Sau khi về nhà, con dâu nói có một mối tình cho vui, chứ không muốn kết hôn. Nó nói xài tiền của bố chồng vẫn thoải mái hơn. Tôi hiểu vì tôi và con dâu cũng giống nhau, đều không có khả năng kiếm tiền. Nếu chúng tôi ra ngoài thì chắc chắn sống trong nghèo khổ.

Nhưng điều làm tôi khổ tâm là sau ngày hôm đó, con dâu bắt đầu hăm dọa tôi để đòi tiền. Nếu không may, chuyện tôi ngoại tình bị con dâu phanh phui thì người vợ bất hạnh như tôi phải làm sao đây?

Từ địa điểm đi chơi đến khách sạn cũng một tay mẹ chồng tôi chọn. Tôi chẳng ý kiến gì, cứ nghĩ thôi đi đâu cũng được, vợ chồng vui vẻ với nhau là được.

