Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người

Tâm sự gia đình 31/03/2023 22:47

Em dâu và chồng của tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn sau khi em rể mất.

Có những cặp anh chị em, mặc dù không phải là sinh đôi nhưng vẫn rất giống nhau. Có trường hợp là giống nhau về ngoại hình và thậm chí cũng có trường hợp là giống nhau về cả thói quen, tính cách.

Gần đây, một cô gái đã đăng câu chuyện nội dung là gia đình của cô đang đứng trước bờ vực ly hôn vì em dâu (vợ của em trai chồng). 

Cụ thể, mới đây một bài viết xuất hiện trên một trang mạng có tiêu đề là: "Tôi đã thu dọn đồ đạc và bỏ đi khỏi nhà vì mối quan hệ của chồng và em dâu ngày càng quá đáng."

Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô A đang sống hạnh phúc với chồng con mình và là một bà nội trợ. Nhưng, dạo gần đây cô A đang cảm thấy rất căng thẳng vì chồng mình và em dâu. Vì hai người họ thân thiết và sống hoà thuận với nhau như một cặp vợ chồng son vậy.

Thậm chí có lần cô A còn bị bắt quả tang hai người họ lén uống rượu với nhau. Cô A đã nhiều lần nhắc đến người em chồng quá cố như một cơ hội để thức tỉnh chồng cô và em dâu không lún sâu vào mối quan hệ với nhau.

Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô A tâm sự: "Tình cảm của chồng tôi và em trai của anh ấy rất sâu sắc. Họ trông giống nhau đến mức nhiều người lầm tưởng họ là một cặp sinh đôi. Có lẽ chính vì vậy mà em dâu ỷ lại vào chồng tôi rất nhiều. Cho đến thời điểm đó thì tôi thấy vẫn ổn. Một phần là tôi cũng hiểu được tấm lòng của em dâu. Vợ chồng cũng qua cùng ăn cơm, nói chuyện với bố mẹ chồng. Chúng tôi cùng nhau cố gắng vượt qua nỗi đau ấy"

Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng dạo gần đây, cô A càng ngày càng lo lắng khi thấy em dâu quá ỷ lại vào chồng mình. Nhưng bởi vì em dâu là góa phụ mới mất chồng nên cô A đã cố nhẫn nhịn. Tuy nhiên, họ đã vượt qua một ranh giới không nên vượt qua. Cô A thậm chí còn từng tâm sự với em dâu về cảm giác của mình: "Chị hiểu cảm giác lúc này của em, nhưng em không được cư xử như vậy đâu. Người khác mà nhìn thấy em cứ thân thiết với chồng chị như thế sẽ nói ra nói vào không hay. Vậy nên là hai người đừng có gặp nhau nữa nha."

Mặc dù, cô A đã tha thiết khuyên nhủ em dâu nhưng người em dâu tỏ ra khinh thường và phớt lờ với ý kiến của cô A.

Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cô A tức giận kể tiếp: "Rồi cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Vào một hôm, chồng tôi đến rạng sáng vẫn chưa về nhà và cũng không gọi cho tôi để báo tin hay gì cả. Quá lo lắng nên tôi đã gọi cho anh ấy và khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia mặt tôi lập tức tái mét. Em dâu tôi đã bắt máy và trả lời với một giọng nói say xỉn: ‘Anh ấy ngủ rồi’".

Cô A nói thêm: "Tôi đã rất tức giận nên đã tập hợp của gia đình lại và nói chuyện cho rõ ràng”

Cô A chất vấn em dâu và chồng mình: “Mối quan hệ giữa hai người là gì mà đi uống rượu riêng với nhau rồi còn ngủ chung với nhau nữa hả? Hai người ngoại tình với nhau đúng không?“

Đứng trước những lời chất vấn của cô A, em dâu đã bật khóc nói cô A là một người phụ nữ đa nghi. Mẹ chồng đứng ra can ngăn chứ không hòa giải cho hai chị em, bà nói: “Gia đình không nên làm như vậy với nhau đâu”.

Cô A bộc bạch: "Sau khi xảy ra chuyện đó, đã lâu rồi tôi không liên lạc với chồng mình nữa. Và cho đến thời điểm này, anh ấy cũng không thèm gọi cho tôi. Tôi không có bạn bè, tôi rất cô đơn. Tôi phải làm sao mới tốt đây."

Vừa bước vào nhà thấy đôi dép lạ, lén nhìn qua cửa thấy hành động của chồng và em dâu khiến tôi điếng người - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành vi vượt quá giới hạn của cô em dâu và chồng cô A:

"Uống rượu một mình với anh trai của chồng? Thật không thể tưởng tượng được"

"Chồng tôi cũng đã mất, và chồng tôi có một người anh sinh đôi. Nhưng khi nhìn thấy mặt anh rể, tôi khó xử lắm nên tôi đã ít gặp họ hơn”

"Em dâu như ‘trà xan’ ấy nhỉ, đã làm gì đâu mà khóc với chả lóc"

Theo Insight

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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