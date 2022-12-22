Vợ chồng có thể bên nhau đến già hay không, chỉ cần xem ba điểm này là đoán ra ngay!

Nói về hôn nhân, chúng ta vẫn thường nghe câu: “Kết hôn cần phải môn đăng hậu đối”. Thực ra chính là sự nhất trí về tam quan, tam quan ở đây là chỉ thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan.

Có người nói rằng: “Tam quan thế nào chẳng quan trọng, chỉ cần có tình cảm với nhau là được”.

Rốt cuộc thì, hôn nhân nếu chỉ dựa trên tình cảm thôi thì chưa chắc đã có thể sống được với nhau đến già, tam quan nhất trí mới có sự đồng điệu, khiến hạnh phúc thăng hoa.

Nhưng, hôn nhân không phải chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa hai người mà còn là sự dung hợp của hai gia đình. Nếu nhìn cách nhận vấn đề của hai bên khác nhau thì cách giải quyết vấn đề cũng sẽ khác nhau. Ví như về sự nghiệp, vì quan điểm sống khác nhau, người thì cảm thấy cần phải không ngừng vươn lên, người thì cho rằng bây giờ rất ổn, cứ sống yên phận qua ngày là được.

Lúc mới đầu vì tình yêu mà cả hai sẽ nhượng bộ, nhưng thời gian lâu dần, cuối cùng đến một ngày không thể nhẫn chịu được nữa thì tranh cãi sẽ xảy ra.

Hơn nữa, tình yêu dù đẹp đến đâu thì sau nhiều năm kết hôn, tình cảm cũng sẽ có chút phai nhạt dần, lúc này cả hai cần phải trưởng thành, biết nghĩ cho đối phương hơn.

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Tin tưởng lẫn nhau, cuộc sống sẽ không có xung đột

Giữa vợ chồng với nhau mà có sự nghi kỵ thì sẽ sinh ra nhiều mâu thuẫn về tư tưởng, cho dù có đồng sàng (cùng ngủ chung trên một chiếc giường) thì cũng là dị mộng (giấc mộng khác nhau).

Vợ chồng nghi kỵ nhau là điều tai hại lớn nhất của hôn nhân. Hôm nay thấy điện thoại chồng có số lạ, bèn nghĩ rằng anh ấy đã thay lòng đổi dạ, ngày kia thấy vợ tươi cười đi bên cạnh người đàn ông khác lại cho rằng cô ấy đã ngoại tình rồi.

Một khi sự nghi kỵ được tích tồn nhiều rồi, thì dù không có chuyện gì thật cũng sẽ sinh sự vô cớ, dù cho đó là giả cũng xem là thật.

Người xưa dạy rồi: Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm thì mới nên duyên vợ chồng. Nếu bạn đã quyết định gắn bó lâu dài với người ấy thì phải được xây đắp tình cảm vợ chồng, không được nghi ngờ lẫn nhau. Trừ khi có bằng chứng hẳn hoi, rõ ràng.

Hôn nhân là tin tưởng lẫn nhau và thành toàn cho nhau, cùng nhau nỗ lực, nếu bạn có điều chi muốn nói thì hãy thẳng thắn chia sẻ với nửa kia của mình, như vậy sẽ tốt hơn nhiều với việc ôm giữ tâm thái hoài nghi về đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Cảm ân và trân quý mới có thể bên nhau đến già

Cả hai hãy cùng nhau tìm được tần số chung, làm cho hôn nhân ngày càng trở nên thoải mái hơn. Khuôn mẫu hạnh phúc nhất của vợ chồng, không gì hơn tấm lòng rộng lượng, khoan dung và mang lòng cảm kích.

Những cặp đôi có thể bên nhau cho tới lúc già, chắc chắn đều là ôm giữ lòng biết ơn về nhau nhiều hơn sự chỉ trích.

Hai người có thể gặp được nhau, quan biết nhau, rồi đến được với nhau không phải là dễ, vậy nên đừng coi những sự hy sinh của đối phương là điều hiển nhiên, thay vào đó, bạn cần hiểu được những khó khăn, khổ cực của đối phương, trân trọng những phó xuất của đối phương. Vậy nên: Đừng lớn tiếng với nhau trước mặt người ngoài hoặc con cái.

Đừng nói những lời bực bội khi người kia ốm, đừng oán trách người kia khi họ đang mệt.

Đừng luôn nghĩ đến việc bớt móc lỗi lầm hay khuyết điểm của đối phương.

Đừng lôi gia đình người kia vào mỗi khi cãi nhau hoặc khi cãi nhau xong lại tìm người khác giói nói chuyện và than thở.

Mối quan hệ vợ chồng tốt đều là khi có vấn đề thì cả hai cùng ngồi xuống, dùng thiện tâm trò chuyện với nhau và cũng nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Trao cho nhau thêm những lời yêu thương san sẻ, bớt đi những lời oán trách phàn nàn, như vậy mới khiến cho vợ chồng đồng lòng, không có chuyện từ bỏ hoặc rời xa.