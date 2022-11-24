Vì sao càng ngày đàn ông càng mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân?

Tâm sự gia đình 24/11/2022 09:14

Những cuộc tình vụng trộm ngoài luồng của đàn ông, dù gây ra những hậu quả nặng nề nhưng nhiều người vẫn lao theo một cách mù quáng. Đâu là nguyên nhân?

Một số nam giới đã có gia đình từng quan niệm rằng, cuộc sống có thể trở nên vô nghĩa nếu họ không ngoại tình ít nhất một lần trong đời. Những quan điểm cá nhân kiểu này tạo cớ cho một số người trở nên vô trách nhiệm khi làm một số việc vô tâm chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tìm kiếm cảm giác phiêu lưu dục vọng.

Và lý do đằng sau việc đàn ông có tư tưởng tìm kiếm cuộc tình ngoài luồng hay ngoại tình dù phải chịu rủi ro lớn mà vẫn bất chấp khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Có thể nhiều người còn cảm thấy khó hiểu, không thể lý giải khi đàn ông cặp kè với những cô gái thua kém vợ mình nhiều mặt, bất chấp hậu quả.

Vậy tại sao đàn ông lại dám đánh đổi khi lao vào những cuộc tình ngoài hôn nhân?

1. Khi đàn ông có ham muốn sở hữu, luôn thích nhiều hơn

Đàn ông nói chung thường có ham muốn sở hữu mạnh mẽ và cuồng si hơn trong tình yêu. Một người đàn ông không biết "an phận" thường muốn mình phải có nhiều của cải và tài sản, coi đó là mục tiêu. Điều này phụ thuộc phần lớn vào nội tiết tố của đàn ông, tức là một phần bản năng giới của họ.

Khi một người đàn ông có cơ hội trở nên thành đạt và giàu có, họ sẽ xuất hiện tâm lý muốn phát triển các mối quan hệ ngoài hôn nhân hoặc bao nuôi thêm người yêu, bồ nhí, chỉ để chứng minh rằng bản thân có năng lực và quyến rũ, giàu có.

Đàn ông thường không biết đủ, có được cái này lại muốn có thêm cái khác. Cùng với bản năng thích chinh phục, thích phiêu lưu, khi họ có tiền, có quyền lực và địa vị, họ sẽ muốn có thêm người tình.

Vì sao càng ngày đàn ông càng mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Khi đàn ông muốn được tôn thờ, tâng bốc

Cả đàn ông và phụ nữ đều muốn được có người yêu mến và theo đuổi, muốn có cảm giác được ai đó tôn thờ mình, khen ngợi mình, đặc biệt đối với đàn ông thì điều này rõ ràng hơn phụ nữ. Nhiều người ngoại tình không phải vì ngoại hình, tiền bạc, địa vị xã hội, tài hùng biện của bản thân, mà là vì muốn được người mình yêu tôn thờ mình, tâng bốc và ngưỡng mộ mình. Có thể họ không có cảm giác này khi ở với vợ, mà lại nhận được lời tâng bốc từ những cô bồ dẻo mỏ. Vì đó là ước mơ của họ, luôn sẵn sàng đi theo người tôn thờ mình mà không ngại bất cứ điều kiện ngoại cảnh nào.

Biết được tâm lý này, nhiều cô gái sẽ lấy lòng đàn ông bằng cách tỏ ra tôn thờ họ, tâng bốc và khen ngợi họ nhằm đạt được mục đích của mình.

3. Khi đàn ông thích theo đuổi sự tươi mới

Đàn ông bản tính vốn thích mới mẻ, dẫn đến ham của lạ. Khi ngày này qua ngày khác phải sống cùng với vợ, lâu ngày sẽ thấy nhàm chán, nhạt nhẽo. Dù là đã có được cô vợ biết yêu hay cô vợ có ngoại hình đẹp, thì sống lâu bên nhau cũng sẽ có những lúc căng thẳng, mệt mỏi, chán nản. Tóm lại là mọi thứ với vợ đã trở nên quá quen thuộc, thiếu đi cảm giác tươi mới của thời kỳ đầu yêu đương. Trong khi vì hoàn cảnh khó khăn mà vợ còn cằn nhằn suốt ngày nên phát sinh tâm lý muốn tìm người phụ nữ khác.

Ngược lại, người yêu thì khác, cô ấy không phải là bạn đời hợp pháp, cho dù mối quan hệ có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và có thể sớm mất đi sự mới lạ, nhưng nó lại rất hấp dẫn đối với đàn ông ở những giai đoạn ban đầu.

Chỉ cặp kè thì không vướng khó khăn, do đó tình cảm của họ sẽ được đặt lên vị trí ưu tiên, khiến cho đàn ông bị mê hoặc, mù quáng lao theo. 

Vì sao càng ngày đàn ông càng mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Khi đàn ông muốn tìm kiếm cảm xúc thăng hoa

Khi vợ chồng sống với nhau lâu, đời sống tình dục sẽ rơi vào tình cảnh quen thuộc và đơn điệu. Để tìm lại sự phấn khích như thuở mới yêu, một số đàn ông biết rằng việc lừa dối vợ để tìm kiếm nhân tình sẽ gây ra khủng hoảng lớn cho gia đình, nhưng họ không cảm thấy lo lắng điều đó. Thậm chí, việc phải đối phó với rủi ro nguy hiểm họ cũng sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm sự phấn khích bay bổng nhất thời khi lao vào cuộc tình vụng trộm.

Không những thế, ngay cả khi họ sợ rằng danh tiếng sẽ bị hủy hoại sau khi vụ việc bị lộ, nhưng vì cảm xúc thăng hoa nhất thời khó cưỡng lại đó vẫn kích thích họ tới mức chịu chấp nhận rủi ro.

5. Khi đàn ông muốn tìm lại tình yêu

Ngoại tình có thể khiến đàn ông say mê và có được cảm xúc yêu đương trở lại, những cô gái đi ngoại tình thường thể hiện cho đàn ông thấy những mặt tốt của họ, trong khi người vợ với nhiều nhiệm vụ gia đình khác đã không làm được điều này, hoặc quá bận rộn với con cái, nhà cửa.

Kể cả phong cách ăn mặc, những cô bồ nhí thường chọn mặc bộ đồ ngủ hở hang gợi cảm, trong khi người vợ thường chưa chú ý đến trang phục mặc nhà khiến đàn ông có thể mất đi niềm đam mê chăn gối.

Những cô gái ngoài luồng luôn thể hiện tình yêu nồng nhiệt, luôn để đàn ông nhìn thấy hình ảnh gợi cảm và xinh đẹp nhất, cô ấy sẽ ôm ấp và nuông chiều, khiến cho thế giới của hai người đầy ấm áp và lãng mạn, có thể khiến đàn ông cảm thấy yêu đời trở lại, nồng nàn chìm đắm trong tình yêu.

Tóm lại, trong lòng đàn ông, phụ nữ luôn giữ một vị trí đặc biệt, khi nhu cầu này ở người vợ trong gia đình không thể đáp ứng được, nếu một ngày nào đó, có cơ hội thích hợp và nhận ra đối tượng phù hợp, hoặc khi có điều kiện, người đàn ông sẽ tìm cách vụng trộm.

Do đó, để phòng tránh những rủi ro, người phụ nữ nên phát huy tối đa sức hấp dẫn và giá trị của mình, quản lý tốt gia đình, phát triển bản thân, vun vén tình cảm vợ chồng, không để đàn ông có cơ hội tìm mối mới ở bên ngoài

Vì sao càng ngày đàn ông càng mù quáng chạy theo những cuộc tình ngoài hôn nhân? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Từ khóa:   Tâm sự tình yêu hôn nhân ngoại tình tâm sự

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