Có nên quay lại với người yêu cũ, mối quan hệ rối rắm khiến tôi trăn trở mãi không dứt

Những ai từng trải qua chắc sẽ hiểu cảm giác cả công việc lẫn tình cảm đều lục đục cùng 1 lúc nó mệt mỏi như thế nào. Điều mình nhớ là khoảng thời gian đó mình khóc rất nhiều, cũng kiên trì liên lạc lại với anh, thậm chí là khóc lóc cầu xin anh quay lại nhưng anh đã phũ phàng với mình, thậm chí là khinh bỉ. Thời gian đó, thậm chí mình đã tự tử nhưng may là dừng lại đúng lúc.

Sau này khi đã vào Nam, mình vẫn cố liên lạc lại và cái nhận được vẫn là sự phũ phàng. Mình sống như cái xác không hồn, nhiều lần lồng ngực nhói quặn không thở được.

Dần dần, mình thấm mệt và quyết định tự chữa lành chính mình. Mình tập thể thao, nghe thiền để bản thân an tĩnh, ôn tập lại tiếng Anh. Dần dần mình khá hơn, trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Đồng thời mình cũng xóa đi ký ức 3 năm yêu nhau.

Sau này mình và anh gặp lại nhau, anh chưa từng mở lời quay lại, nhưng chúng mình cứ dần dần qua lại với nhau như cặp đôi thật sự. Nhưng mỗi lần mình hỏi anh: "Em là gì của anh?" thì anh đều cố tình phớt lờ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước anh quen mình khi chưa chia tay hẳn với người yêu cũ, điều này khiến mình mang danh người thứ ba mà mình không hề biết chuyện gì. Còn khi mới chia tay mình anh lại tán tỉnh với 1 cô bé khác cùng trường. Hai người đó đặt cả nick name như cặp đôi thực sự, nhưng sau 3 tháng thì bé đó nói không muốn yêu đương, theo mình biết về bé đó, thì bé đó cũng không tốt đẹp gì, vì hay nhắn tin thả thính nhiều người nhưng không nghiêm túc với ai. Khi dứt với bé đó thì 2 tháng sau anh quay lại với mình.

Chuyện anh và bé đó quen nhau, thời gian mình còn lụy mình biết rõ, nhiều lần hỏi anh thì anh vẫn chối vì sợ mình phá rối mối quan hệ của hai người. Sau này mình đọc được tin nhắn của anh với cô bé đó thì tim mình lại đau thêm 1 lần nữa. Thi thoảng mình có nhắc anh xóa kết bạn với bé đó, để tránh mình nhìn thấy lại đau lòng, nhưng anh không đồng ý vì sợ bé đó nghĩ anh trẻ trâu.

Nếu bạn muốn hỏi về cảm giác của mình khi 2 chuyện này xảy ra với mình, thì mình chỉ muốn nói là đau trong tim. Nhưng vì sau khi chữa lành, mình không còn muốn oán hận những thứ làm mình buồn, và cứ thế mình vẫn chân thành đối đãi với anh, anh cũng quan tâm, nhẹ nhàng và lắng nghe mình nhiều hơn lúc trước.

Ảnh minh họa: Internet

Mình từng đọc nhiều câu chuyện tâm sự, đa phần mọi người sẽ nói, nếu bạn đã thấy không an toàn thì nên buông bỏ. Nhưng những ai giống như mình có lẽ mọi người sẽ hiểu. Phải chăng do mình quá lụy, phải chăng do mình không dám bước tiếp. Cảm giác này nó rất khó diễn tả, lúc thì vui nhưng lúc lại tủi thân tột độ vì những chuyện đã qua.