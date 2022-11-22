Có nên quay lại với người yêu cũ, mối quan hệ rối rắm khiến tôi trăn trở mãi không dứt

Tâm sự gia đình 22/11/2022 08:15

Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến cuối đời?

Mình và anh yêu xa hơn 3 năm. Mình vốn lớn lên trong gia đình không hạnh phúc và từng bị trầm cảm, mình ý thức được điều này. Gia đình anh theo Thiên Chúa giáo. Tụi mình cùng quê, nhưng anh học trong Nam. Thời gian yêu xa, cả 2 đều bị 2 gia đình gây áp lực vì chuyện khắc tuổi và khác tôn giáo.

 

Sau này, vì bị gia đình gây sức ép, vì anh mệt mỏi với sự tiêu cực của mình, và dù cho còn 2 tháng nữa mình sẽ tốt nghiệp và vào Nam vì anh nhưng anh đã quyết định chia tay.

 

Những ai từng trải qua chắc sẽ hiểu cảm giác cả công việc lẫn tình cảm đều lục đục cùng 1 lúc nó mệt mỏi như thế nào. Điều mình nhớ là khoảng thời gian đó mình khóc rất nhiều, cũng kiên trì liên lạc lại với anh, thậm chí là khóc lóc cầu xin anh quay lại nhưng anh đã phũ phàng với mình, thậm chí là khinh bỉ. Thời gian đó, thậm chí mình đã tự tử nhưng may là dừng lại đúng lúc.

Sau này khi đã vào Nam, mình vẫn cố liên lạc lại và cái nhận được vẫn là sự phũ phàng. Mình sống như cái xác không hồn, nhiều lần lồng ngực nhói quặn không thở được.

 

Dần dần, mình thấm mệt và quyết định tự chữa lành chính mình. Mình tập thể thao, nghe thiền để bản thân an tĩnh, ôn tập lại tiếng Anh. Dần dần mình khá hơn, trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của mình. Đồng thời mình cũng xóa đi ký ức 3 năm yêu nhau.

 

Sau này mình và anh gặp lại nhau, anh chưa từng mở lời quay lại, nhưng chúng mình cứ dần dần qua lại với nhau như cặp đôi thật sự. Nhưng mỗi lần mình hỏi anh: "Em là gì của anh?" thì anh đều cố tình phớt lờ.

 

Có nên quay lại với người yêu cũ, mối quan hệ rối rắm khiến tôi trăn trở mãi không dứt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày trước anh quen mình khi chưa chia tay hẳn với người yêu cũ, điều này khiến mình mang danh người thứ ba mà mình không hề biết chuyện gì. Còn khi mới chia tay mình anh lại tán tỉnh với 1 cô bé khác cùng trường. Hai người đó đặt cả nick name như cặp đôi thực sự, nhưng sau 3 tháng thì bé đó nói không muốn yêu đương, theo mình biết về bé đó, thì bé đó cũng không tốt đẹp gì, vì hay nhắn tin thả thính nhiều người nhưng không nghiêm túc với ai. Khi dứt với bé đó thì 2 tháng sau anh quay lại với mình.

 

Chuyện anh và bé đó quen nhau, thời gian mình còn lụy mình biết rõ, nhiều lần hỏi anh thì anh vẫn chối vì sợ mình phá rối mối quan hệ của hai người. Sau này mình đọc được tin nhắn của anh với cô bé đó thì tim mình lại đau thêm 1 lần nữa. Thi thoảng mình có nhắc anh xóa kết bạn với bé đó, để tránh mình nhìn thấy lại đau lòng, nhưng anh không đồng ý vì sợ bé đó nghĩ anh trẻ trâu.

 

Nếu bạn muốn hỏi về cảm giác của mình khi 2 chuyện này xảy ra với mình, thì mình chỉ muốn nói là đau trong tim. Nhưng vì sau khi chữa lành, mình không còn muốn oán hận những thứ làm mình buồn, và cứ thế mình vẫn chân thành đối đãi với anh, anh cũng quan tâm, nhẹ nhàng và lắng nghe mình nhiều hơn lúc trước.

 

Có nên quay lại với người yêu cũ, mối quan hệ rối rắm khiến tôi trăn trở mãi không dứt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mình từng đọc nhiều câu chuyện tâm sự, đa phần mọi người sẽ nói, nếu bạn đã thấy không an toàn thì nên buông bỏ. Nhưng những ai giống như mình có lẽ mọi người sẽ hiểu. Phải chăng do mình quá lụy, phải chăng do mình không dám bước tiếp. Cảm giác này nó rất khó diễn tả, lúc thì vui nhưng lúc lại tủi thân tột độ vì những chuyện đã qua.

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Có người từng nói: “Hôn nhân giống như một thành phố bị bao vây, người bên trong muốn ra, người bên ngoài lại muốn vào”. Trước khi bước vào hôn nhân, nếu muốn được hạnh phúc nhất định phải cùng đối phương đi tới 4 nơi này.

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Từ khóa:   #tâm sự bí mật của người yêu cũ Tâm sự tình yêu hôn nhân

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