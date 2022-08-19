Chê vợ nhạt nhẽo chuyện giường chiếu, chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh về nhà, biết người tư vấn tôi sốc ngất

Tâm sự Eva 19/08/2022 09:49

Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững.

Tôi và chồng lấy nhau đã 6 năm, có hai con chung ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình tương đối đủ đầy. Tôi và chồng có mở kinh doanh riêng, ban đầu còn khó khăn nhưng giờ cũng đã ổn định hơn. Tôi phụ trách buôn bán trong tiệm, còn chồng thì nhận giao hàng, phụ giúp nhân viên sắp xếp hàng hóa.

Đã chung sống với nhau nhiều năm, còn có hai con rồi nên chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không còn mặn mà như trước. Lại thêm chúng tôi vừa mở kinh doanh nhiều việc phải làm, bận rộn mỗi ngày đến tận khuya thì người đã rã rời. Tôi còn phải về nhà lo cơm nước, chăm con cái nên càng không thoải mái như trước mà chiều chồng.

Thời gian gần đây, tần suất tôi và chồng gần gũi ngày càng thưa thớt. Tôi định bụng cố gắng thêm vài tháng để kinh doanh khá khẩm hơn thì sẽ dành riêng thời gian bù đắp cho chồng.

Chê vợ nhạt nhẽo chuyện giường chiếu, chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh về nhà, biết người tư vấn tôi sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỗng một hôm chồng tôi mang vào phòng ngủ một gói đồ mới đặt mua đưa cho tôi. Tôi bất ngờ mở ra xem thì thấy mấy bộ đồ ngủ gợi cảm đủ màu sắc, kiểu dáng nóng bỏng. Tôi khó hiểu nhìn chồng thì anh nói người quen bán, thấy vừa mắt nên anh đặt thử. Hôm sau tôi mặc thử một bộ, mặc áo khoác che bên ngoài, thầm nghĩ sẽ có một đêm cuồng nhiệt với chồng. Nào ngờ khi tôi ôm lấy chồng thì anh lại nói hôm nay mình mệt. Tôi tức anh ách, không thèm nhìn chồng nữa. 

Đến mấy hôm sau, tình cờ mượn điện thoại của chồng nhắn tin Facebook cho bên giao hàng, tôi bất ngờ thấy tin nhắn của chồng với một shop bán đồ ngủ gợi cảm. Tôi bấm vào đọc thì choáng váng chết sững. Hóa ra người quen bán đồ ngủ mà chồng nói là người yêu cũ của anh. Cô ta tư vấn cho chồng tôi mua đồ ngủ nào để hâm nóng tình cảm, còn nói "đảm bảo anh vừa nhìn là không thể nhịn được". Cô ta dùng những từ ngữ rất dung tục, không chỉ vậy, chồng tôi còn tung hứng theo người yêu cũ. Một đoạn trò chuyện mua bán hàng mà tôi chỉ thấy toàn mùi dụ dỗ, mờ ám.

Tức giận quá, tôi gọi chồng vào nói chuyện rõ ràng. Chồng tôi nói chỉ là đùa giỡn với cô ta, hoàn toàn không có ý gì. Tôi hỏi đùa giỡn kiểu gì mà nghe gợi tình như vậy, có phải anh chán vợ rồi nên muốn nối lại tình xưa hay không? Chồng tôi thấy tôi ngày một nổi giận thì mềm mỏng năn nỉ. Anh nói vì gần đây tôi từ chối gần gũi nên anh có chút khó chịu trong người, nhưng chắc chắn không làm gì có lỗi với tôi.

Nhưng tôi thật sự nghi ngờ chồng có gì với người cũ, tôi phải làm sao đây?

Bố chồng đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng làm cả nhà ai nấy ngỡ ngàng, càng sốc hơn khi ông đi vào cùng một nhân vật…

Bố chồng đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng làm cả nhà ai nấy ngỡ ngàng, càng sốc hơn khi ông đi vào cùng một nhân vật…

Mọi người trong nhà chết sững trố mắt kinh ngạc, mẹ chồng tôi điếng người không nói nên lời. Sau đó, bố chồng tôi nhìn vợ rồi lên tiếng...

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 31 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 3 giờ 56 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 37 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm