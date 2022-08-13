Nấu cháo cho vợ bệnh quên bỏ muối, chồng đau đớn gục ngã biết được lý do vì sao vợ cũ khó thụ thai

Tâm sự Eva 13/08/2022 09:52

Minh không giữ được bình tĩnh nữa, anh điên cuồng lao tới đập nát đồ vật trong nhà, sau đó viết đơn ly hôn với vợ. Yến không thể ngăn nổi anh nữa rồi, cô sai quá rồi.

Minh yêu đơn phương Yến nhiều năm. Khi biết Yến chia tay bạn trai cũ, Minh ở bên cô an ủi, bày tỏ tình cảm của mình. Anh dốc lòng theo đuổi người mình yêu suốt 1 năm thì nhận được lời đồng ý từ cô. Dù biết trong lòng cô vẫn còn vương tình cũ nhưng anh không từ bỏ, kiên nhẫn đợi cô. Đến khi Yến nhận lời cầu hôn, Minh mừng vui khôn xiết. Thấy người phụ nữ mình yêu nhiều năm mặc váy cưới xinh đẹp, anh hứa sẽ yêu thương và quý trọng cô ấy cả đời này.

Lấy nhau đã 4 năm, chưa bao giờ Minh thôi cố gắng vun vén gia đình nhỏ cùng Yến. Anh không để tâm chuyện cũ, cô cũng hết lòng vì gia đình. Khi thấy cả hai yêu thương nhau không rời, ai cũng nhẹ nhõm mừng thay.

Nhưng từ ngày là vợ chồng, Yến không may sẩy thai 2 lần. Thấy vợ vật vã mất con, Minh tự dày vò chính mình. Vì anh nghĩ vợ sẩy thai là do bản thân quá bận rộn không có nhiều thời gian ở bên vợ. Đến lần thứ ba Yến mang thai, Minh mừng như bắt được vàng. Anh liền bỏ bớt công việc, dành thời gian ở nhà chăm sóc vợ nhiều hơn. Chẳng ngờ, thai vừa được 2 tháng thì Yến lại sẩy thai lần nữa. Minh chết lặng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh để động viên vợ.

Nấu cháo cho vợ bệnh quên bỏ muối, chồng đau đớn gục ngã biết được lý do vì sao vợ cũ khó thụ thai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó, sáng nào Minh cũng dậy sớm để nấu cháo bồi bổ cho vợ ăn. Đến một hôm, anh bưng cháo lên phòng cho vợ rồi vào bếp định múc một bát cho mình thì chợt nhớ ra chưa nêm gia vị. Anh vội vàng chạy lên phòng ngủ để lấy bát cháo đưa vợ, đem về bếp nấu lại. Khi anh đi đến cửa phòng đang hé mở thì chết sững khi nghe tiếng vợ lén lút nói chuyện điện thoại với ai đó:

“Cũng may em đến khám ở chỗ bạn thân, chứ không thì chẳng giấu nổi chuyện em uống thuốc tránh thai mấy năm nay. Em nói cho anh biết, lần này là lần cuối, sau này e sẽ không đợi anh nữa. Minh rất yêu thương em, em sẽ không vì anh mà lừa dối anh ấy nữa. Mình kết thúc đi”.

Minh thấy đầu óc choáng váng, không thể tin vào những gì mình đã nghe thấy. Hóa ra suốt 4 năm sống cùng nhau, Yến vẫn nhớ mong người yêu cũ. Bao nhiêu lần cô mang thai với anh là bấy nhiêu lần cô nhẫn tâm bỏ đi máu thịt của anh. Tất cả là vì hy vọng trở về với người xưa.

Minh không giữ được bình tĩnh nữa, anh điên cuồng lao tới đập nát đồ vật trong nhà, sau đó viết đơn ly hôn với vợ. Yến không thể ngăn nổi anh nữa rồi, cô sai quá rồi. Mọi chuyện không thể cứu vãn nữa, chỉ có thể ly hôn mới giúp Minh thấy thanh thản.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chuyện hôn nhân

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