Tâm sự của người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng không thể ly hôn

Tâm sự gia đình 21/04/2018 09:42

Tôi đã không đứng vững khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp gái. Cay đắng đến nỗi nước mắt như bị trào ngược vào lòng không khóc nổi. Tôi quỵ xuống sàn nhà, phải cả tiếng sau mới kịp trấn tỉnh.

Lấy nhầm chồng không khổ bằng việc biết rằng chồng mình tệ bạc mà vẫn không thể buông tay. Giá mà có thể dứt áo ra đi, chọn cho mình một con đường tự do không có bóng dáng người chồng. Nhưng còn đứa con sắp sinh đang chờ ngày chào đời trong bụng của tôi? Muốn buông bỏ nhưng lại không biết những ngày sắp đến của mình sẽ ra sao khi sắp ở vào giai đoạn khổ sở nhất của cuộc đời.

Tâm sự của người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng không thể ly hôn - Ảnh 1
Vì đứa con trong bụng tôi không thể dứt bỏ người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tôi lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại. Tôi không biết mặt cha mẹ mình. Tôi chỉ nghe ông bà kể lại rằng ba mẹ tôi mất sớm trong vụ tai nạn giao thông khi tôi tròn tuổi. Ông bà tôi già nhưng phải làm lụng cực nhọc để nuôi tôi ăn học, để tôi lớn lên bớt mặc cảm. Tôi đã từng ao ước có một mái nhà đủ cha đủ mẹ. Chỉ những ai mồ côi mới thấm thía nỗi cô đơn khi thiếu vắng đi tình thương cha mẹ.

Chính vì có tuổi thơ như vậy nên tôi tự dặn lòng mình rằng bất kể sau này cuộc sống có tệ hại ra sao tôi vẫn phải cho con mình có được niềm hạnh phúc có cha có mẹ. Ông bà tôi mất, tôi không còn người thân nào bên cạnh. Rồi tôi quen biết anh. Anh làm nghề sửa xe gần nhà. Tôi thương cái tính hiền lành, chịu khó của anh. Rồi chúng tôi thành vợ thành chồng với một lễ cưới rất đơn giản. Anh trở thành người thân duy nhất, là điểm tựa duy nhất của tôi trên đời.

Tâm sự của người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng không thể ly hôn - Ảnh 2
Tôi đã xem anh là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không cần một cuộc sống quá giàu. Chỉ cần vợ chồng được bình yên ở bên nhau, vui buồn sướng khổ cùng nhau san sẻ là đủ. Tôi ngỡ ông trời đã bù đắp một người đàn ông tử tế khi tôi đã chịu nhiều thiệt thòi. Hạnh phúc viên mãn khi tôi thai nghén đứa con đầu lòng. Nhưng oái ăm thay, khi tôi bụng to vượt mặt cũng chính là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ngoài tình nhân anh ta lại còn hay tìm đến với những mối tình một đêm.

Tôi đã không đứng vững khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp gái. Cay đắng đến nỗi nước mắt như bị trào ngược vào lòng không khóc nổi. Tôi quỵ xuống sàn nhà, phải cả tiếng sau mới kịp trấn tỉnh. Chồng tôi cũng hốt hoảng khi thấy tôi như vậy. Anh ta thề thốt, hứa hẹn sẽ thay đổi. Chỉ cần tôi giữ sức khỏe để sinh con. Nhưng tôi đâu biết lời hứa của đàn ông chỉ như mây bay. Đàn ông ngoại tình được một lần sẽ có lần hai. "Ngựa quen đường cũ", yên ổn được vài ba bữa anh ta lại tìm đến nhân tình. Tôi đau khổ đến mức chỉ muốn gom đồ đạc và rời khỏi nhà.

Tâm sự của người đàn bà có cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng không thể ly hôn - Ảnh 3
Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh tệ hại của mình? - Ảnh minh họa: Internet

Giá như tôi chỉ có một mình thì việc buông bỏ dễ dàng biết bao. Thế nhưng đứa con sắp chào đời ngày đêm vẫn đạp trong bụng. Tôi sắp sinh, tiền bạc không có, người thân càng không nếu ra đi thì biết dựa vào ai trong lúc sinh nở. Tôi nhớ lại tuổi thơ thiếu vắng tình thương cha mẹ của mình. Tôi sợ con mình lớn lên cũng như thế. Sẽ mang trong mình sự mặc cảm thiếu thốn tình thương không có gì bù đắp nổi.

Chồng tôi biết tôi không thể ra đi nên ngang nhiên công khai đi với nhân tình. Tôi cắn răng chịu đựng. Đã có lúc tôi nghĩ quẩn, bế tắc muốn giải thoát cho chính mình nhưng mầm sống trong bụng cựa quậy đã níu giữ tôi lại. Càng gần đến ngày sinh nở tôi càng thấy bế tắc. Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi tình cảnh tệ hại của mình?

Vì ghen tuông mù quáng, tôi đã giết chết cuộc hôn nhân của mình

Vì ghen tuông mù quáng, tôi đã giết chết cuộc hôn nhân của mình

Tôi tự hứa với lòng sẽ không để ai trên đời này phụ mình. Tôi yêu vợ nhưng lòng dạ con người làm sao tôi đoán trước được, chi bằng tôi theo sát cô ấy. Vợ mình không lo giữ chẳng lẽ đợi đến lúc cắm sừng mới giật mình đau khổ?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình hôn nhân bất hạnh đàn bà có chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 21 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm