Gửi người thứ ba: Yêu thương đến mấy cũng là tạm bợ

Phụ nữ yêu 20/04/2018 13:46

Nếu nhận thức được vị trí của mình trong cuộc đời người đàn ông đã có vợ thì có lẽ những người mang danh thứ ba đã không cướp chồng người khác. Nhưng oái ăm thay, tạm bợ mà vẫn nghĩ mình danh chính, ăn nằm với chồng người mà vẫn tự hào rằng đó là tình yêu đích thực.

Tôi khuyên bạn rằng hãy chấm dứt với anh ta càng nhanh càng tốt, nếu để một ngày vợ anh ta biết được bạn sẽ không được yên ổn. Nghe tôi nói, bạn chỉ cười: “Yên tâm đi, cô ta biết càng sớm càng tốt. Để anh ấy có cớ mà bỏ vợ càng nhanh. Tao và anh ấy yêu nhau thật lòng thì đâu sợ gì”. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bao nhiêu lần khuyên bạn dứt bỏ tình cảm với đàn ông có vợ nhưng bạn vẫn một mực tin vào tình yêu của mình.

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Bao nhiêu người để lựa chọn nhưng bạn lại đem lòng yêu người đã có vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hiểu vì sao bạn lại chọn người đàn ông đó trong khi xung quanh bạn biết bao nhiêu người theo đuổi. Bạn xinh đẹp, giỏi giang đâu khó để tìm một người đàn ông tốt để tính chuyện cả đời. Oái ăm thay bạn lại đi yêu sếp của mình. Một vài lần bạn hẹn tôi đi uống nước cùng anh ta, linh cảm của phụ nữ cho tôi biết anh ta là hạng đàn ông ranh mãnh và sành sõi.

Không một người đàn ông tốt nào lại ngoại tình, phản bội vợ để ăn nằm cùng người đàn bà khác. Anh ta rót vào tai bạn tôi những lời ngọt ngào có cánh. Anh thường xuyên dắt bạn đến những nơi lãng mạn, mua tặng những món quà đắt tiền. Đàn bà cả tin, bạn ngỡ đó là tình yêu. Bạn cứ đâm đầu vào mối quan hệ này với một niềm tin rằng một ngày nào đó anh ta sẽ bỏ vợ mà cưới bạn.

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Bạn luôn tin vào những gì người đàn ông đó hứa hẹn - Ảnh minh họa: Internet

Một lần tôi được bạn mời đi ăn, trong bữa ăn có anh ta. Trong lúc tôi đi vệ sinh thì anh ta ra ngoài nghe điện thoại. Tôi tình cờ nghe được cuộc gọi của anh ta với vợ: “Anh đi ăn với khách hàng ấy mà. Lát về anh sẽ mua món mà em thích ăn nhất. Anh yêu vợ nhất”. Giá mà bạn tôi nghe được những lời đó để khỏi còn ngộ nhận về người đàn ông mà bạn tin yêu nhất trên đời. Trong mắt bạn anh ta là người bản lĩnh đang sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nhưng bạn đâu có ngờ rằng, tất cả chỉ là vở kịch anh ta dựng lên. Tôi biết nhưng bao nhiêu lần khuyên răn bạn đều bỏ ngoài tai.

Rồi điều tôi lo sợ cũng đến. Bạn tôi bị đánh tơi tả trong quán cà phê. Vợ anh ta cũng chẳng phải hiền lành, chịu đựng. Khi biết chồng mình ăn vụng đã hùng hổ xung đến đánh ghen. Khi tôi đến, bạn đang ôm mặt với vết thương rỉ máu. Bạn tôi khóc, còn người đàn ông ấy đã tắt điện thoại và về với vợ.

Đây là cái giá phải trả cho việc cướp chồng người khác. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh và khuyên bạn quên người đàn ông này đi. Tôi biết bạn mình đau đớn nhưng chỉ có vậy bạn mới hiểu tận cùng bản chất của người đàn ông đó. Khi đã làm người thứ ba thì không có tình yêu đích thực. Người đàn ông đó đến với bạn có mục đích, no xôi chán chè thì về với vợ.

Gửi người thứ ba: Yêu thương đến mấy cũng là tạm bợ - Ảnh 3
 Đừng nhân danh tình yêu để cướp chồng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu người như bạn tôi khi nhẫn tâm giành giật người đàn ông của người khác vẫn nghĩ mình danh chính ngôn thuận? Vợ người ta cưới hỏi đàng hoàng, được cha mẹ rước về mà bạn vẫn nghĩ mình hơn người đàn bà đó? Người thứ ba tự huyễn hoặc mình rằng mình có được tình yêu, có được trái tim của người đàn ông phản bội vợ. Họ đâu biết được rằng, đàn ông tham lam vô bờ bến, chỉ muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt.

Người thứ ba à, đừng nhân danh tình yêu đích thực mà ăn nằm cùng người khác. Dẫu có yêu thương nhau đến mấy thì cũng chỉ là tạm bợ. Đàn ông sau khi đạt được mục đích cũng sẽ quay về với vợ của mình. Đau khổ, cay đắng thì chỉ người thứ ba nhận lấy!

Tâm sự người thứ ba: Anh về với vợ, đắng chát mình tôi

Tâm sự người thứ ba: Anh về với vợ, đắng chát mình tôi

Xin đừng gọi người thứ ba với những từ như cướp chồng, lăng loàn, đĩ thõa. Không gì đau khổ bằng yêu một người mà biết rằng vĩnh viễn không thể thuộc về mình. Ai cũng muốn an yên, hạnh phúc nhưng trót yêu chồng người, cả cuộc đời nhận lấy bao nhiêu đắng chát.

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