Tại sao đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ bên ngoài hấp dẫn hơn vợ mình?

Đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ bên ngoài đầy sức cuốn hút, trạng thái tâm lý này hoàn thoàn bình thường. Đơn giản đó là vì sống chung với một người phụ nữ mà họ đã quá quen thuộc, cho dù người đó có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng khiến đàn ông dễ phát sinh tình cảm ngoài luồng.

Đối với rất nhiều phụ nữ, sau khi kết hôn, sự vô tình của tuổi tác liên tục vùi dập nhan sắc cũng như hạn chế ham muốn gối chăn. Đây chính là lý do về mặt thể chất cũng như tinh thần khiến đàn ông luôn muốn tìm của lạ bên ngoài và họ thấy rằng những cô gái đó luôn hay hơn vợ mình.

Đời sống chăn gối vợ chồng cũng vậy, nếu như người vợ ngày nào cũng chỉ áp dụng một tư thế sẽ dẫn đến sự nhàm chán, chuyện đi tìm những điều hoàn mỹ hơn đối với đàn ông là chuyện hoàn toàn bình thường.

Vậy có đúng phụ nữ bên ngoài luôn hay hơn vợ không? Trên thực tế điều này chưa chắc đã đúng. Khi đàn ông muốn đi tìm của lạ bên ngoài là lúc họ muốn tìm sự kích thích mới hoặc một cảm giác mới lạ không có ở vợ mình. Không chắc gì những cô gái đó xinh đẹp hơn vợ mình nhưng những người đàn ông này vẫn chết mê chết mệt. Chuyện chăn gối của những cô gái đó chưa chắc đã tốt bằng vợ, nhưng nó lại mang đến một cảm giác dục vọng vô cùng thần bí khiến đàn ông thỏa mãn tham vọng hưởng thụ của mình.

Kỳ thực, đàn ông luôn cảm thấy phụ nữ bên ngoài hay hơn cũng còn lý do khác, nguyên nhân này chính là do người vợ tạo thành. Là một người phụ nữ, cho dù xinh đẹp đến mấy nhưng khi đã có tuổi những nét đẹp này cũng sẽ mất theo thời gian. Nếu như không có một công việc xuất sắc hoặc không sở hữu nhan sắc khuynh thành thì chúng ta cũng nên tự tạo khí chất cho mình. Chúng ta có thể dựa vào trang điểm để không ngừng thay đổi bản thân, nâng cao khả năng của chính mình, tự tạo cho mình khả năng độc lập về kinh tế. Chỉ có như vậy phụ nữ mới có thể khiến đàn ông không nhàm chán đồng thời dập tắt ý định đi tìm của lạ của chồng.