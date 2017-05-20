Hôn nhân đôi khi cũng bạc bẽo lắm, hãy yêu mình nhiều hơn một chút, đàn bà ơi

Tâm sự gia đình 20/05/2017 09:16

Phụ nữ à, đối với đàn ông, bạn càng đối tốt với họ, họ càng không trân trọng bạn, hạnh phúc trong tình yêu chính là sự khổ sở giành giật.

Phụ nữ phải biết tạo khoảng cách và nên có không gian riêng, bạn nên học cách làm cho bản thân xinh đẹp, lúc nào ở bên cạnh chồng cũng nên giữ được sự trẻ trung, có như vậy mới khiến hôn nhân bền vững.

Sau khi kết hôn, lúc này, người yêu sẽ trở thành người thân. Đối với những người phụ nữ truyền thống, họ thường thấm nhuần tư tưởng, đạo lý đó. Khi đã lấy chồng, người phụ nữ dường như sẽ mất đi toàn bộ tự do vốn dĩ thuộc về mình.

Hôn nhân đôi khi cũng bạc bẽo lắm, hãy yêu mình nhiều hơn một chút, đàn bà ơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như cuộc sống may mắn, bạn gặp được người đàn ông thấu tình đạt lý, họ sẽ biết trân trọng những gì bạn phải hi sinh. Nhưng đáng tiếc thay, ngày nay đàn ông như vậy dường như không có, nhiều người tình nguyện bỏ rơi người vợ hiền thục để chạy theo những kẻ thứ 3 bên ngoài.

Có những câu chuyện đẫm nước mắt khiến chị em xót xa, người phụ nữ thường một lòng một dạ chăm sóc chồng con, không có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng khi điều kiện kinh tế ổn ổn thì anh chồng bắt đầu thay đổi rồi có bồ nhí bên ngoài. Lý do đơn giản đó là người ta ham của lạ, họ nhàm chán với hình ảnh người vợ quê mùa gắn bó nhiều năm.

Trường hợp như trên, trong xã hội này vô số, khi sự việc xảy ra với mình, người phụ nữ thường nghĩ không thông, trong thâm tâm, ngay từ giây phút trở thành vợ chồng, người phụ nữ đã biến người đàn ông đó thành người thân của mình, nhưng tại sao họ lại tuyệt hình như vậy? Lẽ nào tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm không thể địch nổi cảm giác mới lạ đó sao?

Hôn nhân đôi khi cũng bạc bẽo lắm, hãy yêu mình nhiều hơn một chút, đàn bà ơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, đối với đàn ông, bạn càng đối tốt với họ, họ càng không trân trọng bạn, hạnh phúc trong tình yêu chính là sự khổ sở giành giật, nếu dễ dàng có được điều gì đó họ sẽ không biết trân trọng thứ mà họ có. Chính vì vậy, là phụ nữ, khi yêu ai đó thì đừng quên rằng hãy yêu lấy bản thân mình. Hôn nhân không phải lúc nào cũng an toàn. Chúng ta thường cho rằng sau khi kết hôn sẽ không cần làm mới bản thân, nếu có suy nghĩ này thì bạn đã thực sự sai lầm.

Phụ nữ phải luôn tự tạo cho mình sự gợi cảm cùng thần sắc tươi mới, khi gặp người ngoài cũng như ở nhà đều như nhau. Trong mọi hoàn cảnh, người phụ nữ nên giữ cho mình sự tao nhã và điềm tĩnh.  Đây chính là khí chất của bạn. Có như vậy bạn đã ghi điểm với bạn bè của chồng và cũng khiến chồng mình tự hào khi có được người vợ như bạn.

Phụ nữ nên học cách tạo được khoảng cách với những người đàn ông bên cạnh ngay cả chồng mình. Tuyệt đối không được biến những người đàn ông này trở thành người nhà, không nên đem hết tâm sự kể cho họ nghe. Phụ nữ nên học cách làm đẹp cho bản thân, luôn giữ được sự tươi trẻ trước mặt chồng. Làm được như vậy phụ nữ sẽ có được một khoảng trời riêng cho mình mà không phải lo lắng mất đi cái gì đó.

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